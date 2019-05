Foto: Reuters

Odvetniki indijanske plemenske skupnosti Guna so Nike obtožili, da naj bi nezakonito uporabil zaščiten tradicionalni dizajn plemena. Pri oblikovanju modela Nike Air Force 1 Puerto Rico 2019 naj bi se Nike nezakonito uporabil tradicionalno umetnost mola, ki so jo razvile ženske iz plemenske skupnosti.

Po navedbah odvetnikov je ameriški proizvajalec športne opreme s tem kršil pravice Gune glede intelektualne lastnine. Plemenska skupnost je zato zahtevala, da ameriški tekstilni in obutveni velikan odpove za 6. junij načrtovan začetek prodaje 100 dolarjev vrednih športnih copatov.

Nike se je za dejanje že opravičil. Kot so dejali v podjetju, obžalujejo "napačno reprezentacijo korenin dizajna". "Prav zato ta naš izdelek ne bo na voljo," so napovedali. V Guni zdaj zahtevajo tudi odškodnino. O tem so že obvestili tudi Nike, ki pa se na to še ni odzval.