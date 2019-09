V zvoniku cerkve svetega Mihaela v Fassbergu (Spodnja Saška) so pred dvema letoma odkrili zvon, ki so ga "krasile" vgravirane podobe svastike in orla, simbolov Luftwaffe, letalskih enot nacistične Nemčije, zraven pa je bila pripisana še letnica, 1938. Cerkev je bila namreč zgrajena tik pred začetkom 2. svetovne vojne, na pobudo nacionalsocialistične vlade Adolfa Hitlerja kot cerkev za zaposlene v bližnji novonastajajoči letalski bazi.

Zvon v cerkvi v kraju Herxheim am Berg na jugozahodu Nemčije še visi, a ostaja nem. V Fassbergu pa so podoben zvon odstranili. Foto: EPA

Vaščani so po nekajmesečni razpravi ocenili, da tak zvon ni primeren za njihovo cerkev, zato so se odločili in začeli zbirati sredstva za nov zvon. S finančno donacijo jim je na pomoč priskočila tudi lokalna Protestantska cerkev, tako da so lahko kmalu naročili nov zvon brez nezaželenih "okraskov".

Izdelava je stala 10 tisočakov

Zvon se ponaša zgolj s podobo preprostega križa, tehta 203 kilograme, njegova izdelava pa je stala okroglih 10 tisoč evrov. Izdelala ga je družba Rincker iz Sinna (zvezna država Hessen), kjer so med drugim naredili tudi zvonove za katedralo sv. Petra v Wormsu in cerkev sv. Mihaela v Hamburgu.

V nedeljo so zvon slovesno krstili ‒ ta čast je pripadla lüneburškemu škofu Dieterju Rathingu, ki je ob tem dejal: "S tem dejanjem smo pokazali našemu občestvu, kako se spoprijeti s sporno preteklostjo."

Stari zvon bodo razstavili

Starega zvona sicer niso zavrgli, ampak ga bodo razstavili nekje v bližini cerkve. "Na ta način se bomo izognili temu, da bi postali nekakšno romarsko središče za vse tiste neonaciste," je za Deutsche Welle pojasnil pastor Michael Köhler.

Sporne zvonove ima vsaj še dvajset cerkva po vsej Nemčiji, piše Deutsche Welle. Znan je na primer zvon v cerkvi v kraju Herxheim am Berg na jugozahodu Nemčije, ki sicer še visi, a ga domačini zaradi njegove spornosti (na njem piše: "Vse za domovino ‒ Adolf Hitler") ne uporabljajo več.