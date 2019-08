Družbena omrežja so napolnili posnetki zaslona, uporabniki pa so se v smehu spraševali, če vidijo prav. Televizijsko mrežo TV1NZ so zasuli z na stotine komentarjev o gravitaciji, oprsju in gromozanskih bradavicah plavolase novinarke.

Foto: Twitter

Zdaj pa se je odzvala tudi voditeljica Toni Street in pojasnila, kaj se je zgodilo.

"Povsem jasno mi je, kako je bilo videti. Stilistka mi je pred oddajo pomagala, da se oblečem in ko sem stala, je bila obleka videti popolna. Ko pa sem sedla, se je zgubala ravno pod mojimi prsmi in nastala sta dva balončka, ki sta bila gledalcem videti, kot da imam stare povešene prsi z velikanskimi bradavicami," je pojasnila.

"Še enkrat poudarjam - to niso moje bradavice!" je dodala.