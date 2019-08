Foto: Reuters

Medtem ko v francoskem Biarritzu odmeva srečanje britanskega premierja Borisa Johnsona in ameriškega predsednika Donalda Trumpa, prva dama gostiteljice tokratnega vrha G7, žena francoskega predsednika Manuela Macrona, dan v družbi drugih soprog političnih voditeljev preživlja na francoskem podeželju.

Prve dame so nazdravile z baskijskim vinom. Foto: EPA

Brigitte Macron je v družbi prve dame ZDA Melanie Trump, Akie Abe, žene japonskega premierja, prve dame Čila Cecilie Morel, žene avstralskega premierja Jenny Morrison in Malgorzate Tusk, žene predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, odpravila v Espelette, ki leži na meji s Španijo.

Soproge političnih voditeljev, ki so se v Biarittzu po dopoldanski delovni seji na delovnem kosilu ukvarjali z bojem proti neenakostim, so obiskale dom slovite rdeče paprike d’Espelette, ki je bila postrežena tudi na včerajšnji neuradni večerji voditeljev G7.

Skupini prvih dam so kosilo postregli v vili Arnaga, v kateri je lansko leto Baskovska separatistična teroristična organizacija ETA po desetletjih aktivizma in napadov v Španiji in Franciji podpisala mirovni sporazum. Gospe so pokusile tudi slovito baskijsko vino, obiskale lokalno cerkev, gostitelji pa so jim pripravili tudi kulturni program.

