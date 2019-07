Policija je v avtomobilski delavnici našla osem nedokončanih ponaredkov luksuznih avtomobilov. Foto: AP

Brazilska policija je prekinila delovanje skrivne avtomobilske delavnice, v kateri so nastajali ponarejeni ferrariji in lažni lamborghiniji. Avtomobilsko delavnico v brazilski zvezni državi Santa Catarina sta vodila oče in sin, ki sta bila v raciji aretirana.

V izjavi za javnost so policisti sporočili, da so se ponarejeni avtomobili na družabnih omrežjih prodajali za zneske med 40 in 50 tisoč evri. Policija sicer ni razkrila, kakšni deli so bili uporabljeni za izdelavo vozil, je pa v javnost poslala več fotografij iz delavnice.

Racija je bila organizirana po tem, ko so na sporne posle opozorila italijanska podjetja. Policisti so pri tem zasegli osem nedokončanih vozil, preiskava o tem, koliko vozil je bilo prodanih, pa še poteka.