Panterja so ukradli iz njegove kletke v živalskem vrtu. Foto: Reuters

Mediji so o tej živali poročali prejšnji teden, ko je blizu Lilla na meji z Belgijo pobegnila skozi okno in nato v kraju Armentieres tavala po strehah.

Pobegnil je tudi lastnik črnega partnerja, domnevno zato, ker se je bal kazni zaradi nezakonitega lastništva divje živali ter zaradi ogrožanja javne varnosti.

Vlomili le v njegovo kletko

Panterja so s strehe rešili gasilci, nato pa so ga prepeljali v živalski vrt. Predvideno je bilo, da bi ga premestili v center za rehabilitacijo divjih živali, ki so jih udomačili.

A kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal župan mesta Mauberge, so ga ponoči ukradli neznanci.

Povedal je še, da so iz živalskega vrta odpeljali le to žival in da so se morali precej potruditi, da so vlomili v kletko in se izognili nadzornim sistemom.

Osebje živalskega vrta je zdaj zaskrbljeno zaradi panterjevega zdravja. Žival je bila namreč stara le nekaj mesecev, tehtala pa je med 25 in 30 kilogramov, še poroča AFP.