Lahko se obranijo proti marsikomu in marsičemu, proti bolham pač ne. Foto: EPA

"Policijska postaja je do preklica zaprta!" se glasi nenavadno sporočilo na vratih postaje v 19. okrožju francoske prestolnice. Policijski sindikat je nato pojasnil, da je postaja doživela "invazijo bolh, zato so delovni pogoji postali nemogoči".

Ti zajedavci so se na postaji pojavili že pred tremi tedni, a kljub ukrepom za njihovo zajezitev in obvladanje so se razmere za delo konec tedna še poslabšale, saj so bolhe ugriznile kar nekaj policistov, piše AFP. Nekateri pa so nehote in nevede bolhe prinesli še v svoje domove, kjer so se prav tako razširile, so dodali v sindikatu. "Bolhe so ugriznile celo nekaj otrok policistov. Tako ne gre več naprej," so zapisali.

Zaposleni zahtevajo, da pisarne in druge prostore temeljito razkužijo, saj se sicer ne bodo vrnili na delo. Celoten postopek razkužitve bo trajal najmanj dva dni.

Incident je opozoril na širše probleme z zdravjem in delovnimi pogoji, s katerimi se soočajo francoske nujne službe, zato se bodo sindikati v kratkem sestali z ministrom za notranje zadeve Christophom Castanerjem.