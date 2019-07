Od aprila lahko državljani s podpisom tako imenovane predporočne pogodbe preprečijo, da bi ločitev zaradi delitve premoženja potekala na sodišču. Pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij smo v naš pravni red uvedli med zadnjimi v Evropi.

Lani se je največ parov poročilo 18. avgusta. Foto: EPA

Vsak dan se razveže šest parov

V Sloveniji je bilo lani daleč največ porok v zadnjih letih, pravi statistika. Zakonsko zvezo je sklenilo več kot 7200 parov, leto prej skoraj 800 parov manj. Rekorden je bil lanski 18. avgust, ko je "usodni DA" dahnilo kar 276 parov.

Ženini so bili lani na svoj poročni dan povprečno stari skoraj 37 let in skoraj tri leta starejši od nevest. Več kot štiri petine lanskih mladoporočencev se je poročilo prvič.

Številnim porokam pa sledijo razveze. In če smo imeli lani največ porok v zadnjih letih, število razvez ostaja približno enako. Lani se je ločilo 2347 parov, povprečno torej šest na dan. Za ločitev so se v povprečju odločili po 14 letih zakonske zveze.

Ob razvezi je bil mož povprečno star nekaj več kot 46 let, žena tri leta manj. 44 parov se je razvezalo že v prvem letu zakona, 12 parov pa se je razvezalo po 50 ali več letih zakona.

Dragi ločitveni postopki

Premoženje, pridobljeno in ustvarjeno v času zakona, po naši zakonodaji sicer velja za skupno. Zaradi česar so premoženjski spori ob ločitvi pogosto zapleteni in dolgotrajni.

"Predvsem pa so dragi, ker se teh sporih odmeri - in sodna taksa in odvetniška tarifa glede na vrednost premoženja. Ta pa je lahko visoka, glede na to, da gre lahko tudi za nepremičnine, lahko tudi večje vrednosti," opozarja odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.

Doslej 30 parov s predporočno pogodbo

Po novem se lahko partnerja, če tako želita, dogovorita, kako si bosta razdelila premoženje ob morebitnem razhodu - pogodbo podpišeta pri notarju. Pogodba ni namenjena zgolj parom pred poroko, lahko jo podpišejo tudi že poročeni pari ali pari v zunajzakonski zvezi.

"Vse, kar boš ti zaslužil lastnik d.o.o.-ja ali kot delničar delniške družbe, bo tvoje. Vse, kar boš ti dobila kot samostojna podjetnica, bo tvoje. To je novost. Potem se ta pogodba zapre v nek predal in se upa, da tega predala ne bo potrebno odpret," postopek opisuje podpredsednik Notarske zbornice Slovenije Bojan Podgoršek.

"Predvsem bi jaz svetoval, da to na takšen način uredijo tisti, ki razpolagajo z nekim večjim premoženjem," dodaja odvetnik Kovačič Mlinar.

Tako imenovano predporočno pogodbo je doslej podpisalo skoraj 30 parov, register pogodb vodi notrarska zbornica. In zanimivo, zakon dovoljuje, da so imena podpisnikov javno objavljena, je za Televizijo Slovenija poročala Sabina Zonta.

Partnerstvo ni le intimna zveza, ampak poslovno razmerje. Foto: BoBo

Različni vzroki za podpis pogodbe

Skupnega imenovalca, kdo in zakaj se odloča za podpis predporočne pogodbe, ni, vzroki so različni - skupen posel, morda bolezen, stari dolgovi. Razmišljanje o podpisu pogodbe je navidez razumsko početje, a v resnici gre za dogodek, nabit s čustvi, pojasnjuje družinska terapevtka Jana Lavtižar.

"Če se lahko pogovarjaš na začetku zveze, ki je še v zelo optimistični, lepi, svetli fazi ... Če se lahko takrat pogovarjaš, da utegne to iti tudi narazen - statistika nam pove, da je ta možnost približno 30-odstotna - potem obstaja možnost, da se bosta ta dva človeka lahko tudi o težjih problemih pogovarjala, dogovarjala in pogajala uspešno," pojasnjuje.

Zato je razmislek o sklenitvi pogodbe dobra priložnost soočanja z realnostjo - da partnerstvo ni le intimna zveza, ampak poslovno razmerje, dodaja terapevtka.

"V naši kulturi rečemo, da se poročamo iz ljubezni. Iz moje prakse bi rekla, da je ljubezen zelo izmuzljiva beseda. Ko pa pride do razhoda, do razveze, iz te ljubezni lahko nastanejo veliki problemi," opozarja.

Ko pa le pride do odločitve za razvezo - se par, ki nima mladoletnih otrok in ima urejena vsa premoženjska vprašanja, po novem lahko razveže tudi pri notarju, ne več le na sodišču.

V ZDA pogoste poroke zaradi državljanstva

Predporočne pogodbe niti v Združenih državah Amerike niso nič nenavadnega.

"So znana praksa, čeprav bi bilo napačno sklepati, da brez pogodbe ni poroke. Nasprotno - še vedno je večina ameriških porok sklenjenih 'pred oltarjem in ne notarjem'. Ni skrivnost: v Združenih državah je marsikatera poroka sklenjena iz čisto pragmatičnih razlogov, da novi zakonec pridobi pravico do državljanstva, ki je zelo cenjeno, in potem je zakonske idile marsikdaj kmalu konec. Pa tudi sicer zakonska zveza, 'čeprav Bog združi', tudi v Ameriki ni več tako trajna inštitucija kot nekoč," pojasnjuje naš dopisnik iz New Yorka Edvard Žitnik.

Ko pa zaljubljenca skleneta predporočno pogodbo, imata za to na prvem mestu praktične razloge.

MacKenzie Bezos, ki se je aprila dnevi ločila od najbogatejšega Zemljana, Jeffa Bezosa, je v ločitveni poravnavi prejela 36 milijard dolarjev in s tem postala tretja najpremožnejša Zemljanka. Najmanj polovico svojega premoženja se je sicer nato odločila podariti. Foto: EPA

Milijoni za prevarane žene

"Bogati ljudje se vnaprej zavarujejo za primer "nesreče v zakonu" čeprav se zdi, da malo "nekdanjih" iz zakona oddide čisto golih in bosih - nenazadnje o zakonskih skrivnostih vedo zelo veliko ... Morda najbolj svež primer je ločitev Jeffa Bezosa, lastnika Amazona in kot vemo enega najbogatejših ljudi na svetu: Njegova - sicer prevarana - žena je iz zakona odšla z - reci in piši - 35 milijoni dolarjev. Podobno naprimer prva Trumpova žena Ivana in zelo verjetno se ne bi vrnila v Sevnico in odprla arhitekturnega biroja niti Melanija Trump, če bi ji jo zapustila sreča," zaključuje Žitnik.