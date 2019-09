Piran pod okriljem Neptuna zavzeli gusarji in krstili bodoče pomorščake

73. pomorski krst bodočih pomorščakinj in pomorščakov

Piran - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Tretji in četrti letniki so se oblekli v gusarska oblačila in v svoje vrste sprejeli nove dijakinje in dijake pomorske šole. Foto: Radio Koper

Tradicionalni pomorski krst dijakov pomorske šole je presegel meje šolskega praga in se uveljavlja kot praznik domačinov, gostincev in turističnih delavcev. Del tradicije je letos postalo 46 bodočih pomorščakov in pomorščakinj.