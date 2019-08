Festival pripravljajo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Avditorij Portorož in piranska občina. Foto: Reuters

Festival se je začel z baletom za otroke La Fontainove basni in celovečerno baletno predstavo Dama s kamelijami. Na Tartinijevem trgu bodo tako vse do konca tedna s predstavami klasičnega baleta večere naseljevali Solisti slovenskega baleta in Mladi slovenski balet.

Šesta izvedba predstavlja šest predstav

V okviru festivala, ki ga pripravljajo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Avditorij Portorož in piranska občina, se bo letos zvrstilo kar šest predstav. Obiskovalci si lahko vse predstave ogledajo brezplačno, so še sporočili organizatorji.

Gala baletni koncert slovenskega baleta

V četrtek zvečer je bila na ogled celovečerna baletna predstava Romeo In Julija, v soboto bo oder zavzel večer z Dancs-Piran in gala baletni koncert slovenskega baleta.



Vzporedno s festivalom namreč društvo baletnih umetnikov vsako leto v Piranu pod nazivom Dancs-Piran priredi tudi mednarodni baletni seminar, ki se zaključuje prav ta teden.



Festival bodo v nedeljo sklenili s ponovitvijo La Fontainovih basni ter celovečernim romantičnim baletom Giselle.