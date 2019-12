Pismo italijanske deklice našli na Vrhniki

Tine Kovač iz Podlipe pri Vrhniki se vsako jutro odpravi po gozdni poti proti sosednji vasi Žažar. Pred dnevi je njegovo pozornost pritegnilo nekaj pisanega. "Potem pa sem videl balon tam na travniku in sem šel pogledat, pa je bilo še eno pismo zraven," je za Televizijo Slovenija pojasnil Kovač, ki je pismo pobral in ga odnesel domov.

Pismo so nato posušili in prevedli iz italijanščine ter ugotovili, da deklica v njem Božička prosi za darila. V pismo pa je zapisala tudi, da je bila pridna in si darila zasluži.

Odločili so se, da s pomočjo spleta in medijev poiščejo punčko Anno, ki je nekje v severni Italiji s starši napisala najdeno pismo.

"Ko je Tinetov sin Miha dal na splet to pismo, mi je zgodbica postala zelo zanimiva, ker je to pismo po zraku prepotovalo več kot sto kilometrov na dveh balonih in padlo na neko pravljično jaso v Žažarju," pa je razložil Jure Žitko.

Tine je zdaj prevzel vlogo Božičkovega pomočnika in želi poskrbeti, da bo Anna dobila svoje darilo.

Deklica je v pismu priznala tudi, da je bila letos sicer malenkost nagajiva, a je Božičku hkrati obljubila, da bo prihodnje leto resnično pridna.