Brezalkoholna piva in pijače na osnovi piva so lani zavzele 6,5-odstotni tržni delež, kar je 3,8 odstotne točke več kot pred dobrim desetletjem, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je pojasnil Marcus Strobl iz raziskovalne družbe Nielsen, je rast deleža porabe brezalkoholnega piva edina sprememba v statistiki te pijače, ki v zadnjem desetletju stalno pridobiva na priljubljenosti.

Foto: EPA

Nemci so lani spili 6,1 milijarde litrov piva, kar je 2,7 odstotka več kot leta 2017. Hitreje kot poraba pa so rasle cene piva, tako da so Nemci lani za pivo porabili sedem odstotkov več kot v predhodnem letu. Prebivalec je za tovrstno odžejanje namenil povprečno 100 evrov.