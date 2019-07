Ruski predsednik slovi po svojih podvigih. Foto: Reuters

Vladimir Putin si je ogledal ostanke potopljene sovjetske podmornice iz druge svetovne vojne. Potopljeno podmornico Sč-308 Semga si je ogledal skupaj s strokovnjaki v podmornici, ki je narejena posebej za potapljanje v velikih globinah, so poročali ruski mediji. Potop, med katerim so se spustili do 50 metrov globoko, je trajal okoli uro in pol.

Ob tej priložnosti je eden izmed potapljačev pritrdil spominsko ploščo na razbitine podmornice v spomin na 40 članov posadke, ki so umrli oktobra 1942 v spopadih z nemškim ladjevjem.

"Vtisi so raznoliki. To ni prvič, da sem se potopil. Zato nimam vtisov o samem potopu, ampak o tem, kar smo spodaj videli," je po ogledu podmornice povedal Putin. Kot je še dejal, si je lahko ogledal podmornico z vseh strani, da bi tako bolje razumel delo tistih, ki so tvegali svoja življenja.

To sicer ni prvi Putinov potop s podmornico. Leta 2015 se je pridružil posadki podmornice na polotoku Krim v Črnem morju.