Par, ki so ga dali na dražbo, naj bi bil edini, ki ni bil nikdar nošen. Foto: Reuters

Omenjene najkice so bili zadnji med stotimi pari športnih copatov, od Adidasa do Air Jordana, ki so jih prodali na dražbi, poroča BBC.

Da so za športne copate "Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe" iz leta 1972 iztržili tolikšno vsoto, je presenetilo vse, saj se je pričakovalo, da se bodo prodale za okoli 160.000 dolarjev, pri čemer je bila izklicna cena 80.000 dolarjev.

A kanadski zbiratelj Miles Nadal je zanje plačal skoraj trikrat več, pri čemer je tisti dan na dražbi pokupil še prav vseh 99 preostalih parov in zanje odštel skupno 850.000 dolarjev.

Eksperimentiral s pekačem za vaflje

Nikove "vafljaste mesečeve copate" je oblikoval Bill Bowerman, trener atletike, ki je soustanovil Nike. Ročno je bilo izdelanih le 12 parov, pri čemer so jih kar nekaj razdelili med tekače na kvalifikacijah za olimpijske igre leta 1972, par, ki so ga dali na dražbo, pa naj bi bil edini, ki ni bil nošen.

Nadal je kupil tudi Nikov model iz filma Nazaj v prihodnost II., ki so ga na trg poslali skoraj 30 let po filmu. Foto: Reuters

Bowerman je navdih za copate s podplatom z vzorcem vaflja dobil z eksperimentiranjem z ženinim pekačem za vaflje, pri čemer je prototip izdelal tako, da je vlil gumo v omenjeni pekač, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's.

Novi lastnik copatov, Nadal, ustanovitelj investicijske družbe Peerage Capital, je dejal, da je nad nakupom navdušen, vafljaste copate pa označil za "pravi zgodovinski artefakt tako športne zgodovine kot pop kulture".

"Mislim, da je kultura športnih copat in zbiranje le-teh tik na tem, da doživijo resnični prodor," je dejal in še pojasnil, da namerava vseh sto parov, ki jih je kupil, razstaviti v svojem zasebnem avtomobilskem muzeju v Torontu.

Copati iz Nazaj v prihodnost

Nadalova pregrešno draga nakupovalna košarica med drugim vsebuje tudi dva para "Nike Mags", športnih copatov omejene izdaje, ki so zasloveli v filmu Nazaj v prihodnost II. iz leta 1989 zaradi svojega futurističnega dizajna brez vezalk - model, ki so ga pri podjetju Nike dali na tržišče šele skoraj 30 let kasneje.

Še ena zvezda dražbe je bila Jeterjeva izdaja copat Air Jordan 11, ustvarjenih v čast bejzbolskega zvezdnika Dereka Jeterja ob njegovi upokojitvi leta 2017. Izdelali so le pet parov. Nadal naj bi zanje odštel skoraj 60.000 dolarjev.

Do zdaj so za dražbenega rekorderja med športnimi copati veljale podpisane converske, ki jih je na finalu v košarki na olimpijskih igrah leta 1984 nosil Michael Jordan. Copate so prodali leta 2017 na dražbi v Kaliforniji za 190.373 dolarjev.