Skupini švedskih strokovnjakov je uspelo rešiti natanko 600 steklenic konjaka in 300 steklenic zeliščnega likerja benediktinca. Konjak je iz destilarne De Haartman, ki danes več ne obstaja.

Tako konjak kot benediktinca sedaj testirajo v laboratoriju, v primeru, da je ta še primeren za pitje, ga bodo prodali na dražbi v kakšni od avkcijskih hiš.

"Razmere v Baltskem morju so zelo primerne za hrano tovrstne pijače, saj je tam temno in mrzlo," je dejal vodja odprave Peter Lindberg.

Ladja Kyros, na kateri so našle steklenice, je iz Švedske odplula maja 1917. Nemška podmornica jo je potopila v Alandskem morju. Posadka je preživela in so jo rešili na drugo ladjo. Kasneje se se je vrnila na Švedsko.

Lindberg je dejal, da je njegova skupina razbitino odkrila pred skoraj 20 leti, a so nato izgubili položaj ladje. Kasneje jim je uspelo, da so razbitine ponovno našli na globini 77 metrov v Alandskem morju med Švedsko in Finsko. Čiščenje razbitine, preden so jo lahko prvič preiskali potapljači, je trajalo več let. Oceanu X je pri dvigu steklenic na površje pomagalo podjetje s podvodnimi vozili na daljinsko upravljanje.