Roswell ponuja bogat program za vse ljubitelje nezemljanov. Foto: AP

Nezemljani so glavna turistična znamenitost mesteca na jugovzhodu zvezne države Nove Mehike, kjer najdete vse od nezemljanskih restavracij do vesoljskih zabaviščnih parkov. Tamkajšnje oblasti v Roswellu so se zato odločile, da ustvarijo in avtorsko zaščitijo poseben logotip za mesto, ki vključuje NLP. Mestne oblasti si od poenotene grafične podobe obetajo večjo prepoznavnost in z njo želijo pospešiti promocijo lokalnih podjetij.

Roswell je že desetletja v središču pozornosti ljubiteljev teorij zarot, saj naj bi leta 1947 tam strmoglavilo več letečih krožnikov. Časopisi so takrat poročali o kmetu, ki je na svojem posestvu opazil svetleč predmet iz aluminijaste folije, desk in papirja. Predmet je takrat odstranila ameriška vojska in zatrdila, da gre zgolj za balon za proučevanje vremena. Pozneje se je izkazalo, da je šlo v resnici za meritveni balon skrivnega projekta preizkušanja jedrskih bomb, ki so ga izvajali visoko v atmosferi. Zagotovila vojske pa niso prepričala mnogih, ki v vsem skupaj vidijo prikrivanje nesreče NLP-jev.

Od takrat Roswell privablja trume lovcev na nezemljane, ki ameriško vlado obtožujejo prikrivanja resnice in skrivanja trupel nenavadnih potnikov vesoljskih plovil. O nesreči je bilo napisanih nešteto knjig in člankov, ki poskušajo dokazati resničnost nezemljanskega dogajanja v mestu. K mitu pa je prispeval tudi Hollywood, ki je zgodbo o nesreči vesoljcev večkrat priredil v filme in serije.