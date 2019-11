Foto: AP

Samostan San Bernardo Tolomei v Sansepolcru v pokrajini Arezzo so po letih propadanja prenovili in ponovno odprli leta 2015, vse od takrat pa ga vodijo benediktinske nune.

A nedavno so v samostanu nalog razrešili mati prednico, sestro Mario Tereso, potem, ko se je zaljubila v enega od sokrajanov, poroča La Repubblica. Časnik 40-letno sestro Mario še opisuje kot "energično in vedno nasmejano".

Sestra Maria je bila med drugim zadolžena za napredovanja in verski turizem, saj je samostan gostil številne poroke, krste in prva obhajila.

A z odhodom matere prednice so morali zdaj samostan zapreti, saj tri ostale nune, od tega je ena zelo v letih, niso mogle same vzdrževati celotnega samostana.

"Bolj zapleteno, kot se zdi"

Ni jasno, ali je Maria sama podala svoj odstop ali so jo v to prisilili, je pa za La Repubblico povedala, da je zaradi razpleta dogodkov "popolnoma strta". "Ljudje jočejo zaradi zaprtja samostana in tudi jaz jočem," je dejala. "To, kar zdaj trpim, me bo zaznamovalo za celo življenje in težko si predstavljam, da bi se v prihodnosti še želela ukvarjati s Cekvijo."

Sestra Maria se je tudi ognila odgovoru na vprašanje, ali je njen odhod povezan z njeno ljubezensko zvezo. "Oni so hoteli to tako prikazati, pa naj. Dejstvo je, da je zadeva precej bolj zapletena, kot se zdi."

Škof Arezza Riccardo Fontana pa je za časnik povedal, da sam ni bil vpleten v odločitev, da pa je bila ta "zelo boleča" za vse vpletene.