Kostum je za potrebe drugega filma o Vojni zvezd oblikoval John Moll. Foto: EPA

Moški, ki se je kot Darth Vader pojavljal na filmskih premierah, konvencijah in festivalih, bo originalni kostum iz leta 1979 prodal na veliki dražbi filmskih rekvizitov dražbene hiše Bonhams. Kostum, ki ga sestavlja 17 delov, med drugim vključuje Vaderjevo masko, škornje in ogrinjalo, narejen pa je iz usnja, volne, svile, steklenih vlaken in drugih materialov.

Pri dražbeni hiši ocenjujejo, da bo celoten kostum dosegel ceno med enim in dvema milijonoma dolarjev.

Kostum, ki ga je pod vodstvom oblikovalca Johna Molla ustvarila ekipa, ki je delovala v okviru prve trilogije Vojne zvezd, bo na dražbo postavil Bryce Kermit Eller. Gre za moškega, ki se je predvsem zaradi svojega globokega glasu dolga leta na različnih pomembnih družabnih dogodkih pojavljal kot Darth Vader. V tem kostumu je korakal tudi po rdeči preprogi pred podelitvijo oskarjev leta 1978. Za potrebe snemanja drugega dela Vojne zvezd je bilo sicer narejeno več Vaderjevih kostumov. Ali je bil kostum, ki je po snemanju končal v rokah Ellerja, uporabljen tudi v filmu, ni znano.

V kostumu tudi omedlel

"V kostumu je zelo, zelo vroče," je povedal Eller. "Ima več plasti, da si ga nadeneš, traja okoli 25 minut in pri tem potrebuješ pomoč," je razložil. Dodal je, da je nekoč, ko je v kostumu prebil več ur, zaradi dehidriranosti celo omedlel. Ko je k njemu priskočila zdravniška pomoč, so reševalci želeli zarezati v kostum, da bi Ellerja čim prej spravili ven iz njega. "Rekel sem, da tega absolutno ne bodo storili," je povedal Eller in dodal, da jim je dejal, da se on lahko pozdravi, kostum pa ne.

Kostum bo v Los Angelesu v okviru razstave o klasičnih filmih na ogled od 4. maja dalje, na dražbo pa bo postavljen deset dni pozneje. Rekviziti in kostumi iz filmov o Vojni zvezd, ene najpriljubljenejših filmskih franšiz na svetu, na dražbah redno dosegajo visoke zneske. Leta 2017 je bil droid R2-D2, ki je bil uporabljen v prvem filmu leta 1977, prodan za skoraj dva milijona evrov in pol, svetlobni meč Luka Skywalkerja pa za več kot 400 tisoč evrov.