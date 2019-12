Eden od mladičev je predstavitev kar prespal. Foto: EPA

Direktor živalskega vrta je naznanil, da se bosta mladička imenovala Meng Xiang (Dolgo pričakovane sanje) in Men Yuan (Uresničene sanje). Pand po kitajski tradiciji ne poimenujejo preden ne dopolnijo 100 dneva, saj naj bi to prinašalo nesrečo.

Starša mladičkov so Berlinskemu živalskemu vrtu posodili v sklopu programa kitajske vlade, za ohranjanja te ogrožene živalske vrste. Živalski vrt je za petnajstletno pravico razkazovanja živali plačal dobrih 13 milijonov evrov, ki so jih na Kitajskem porabili za izgradnjo rezervatov za Pande in druge ohranitvene projekte. Pandina mladiča bodo morali po 4 letih vrniti lastnikom na Kitajsko.

Parjenje pand v ujetništvu je izjemno težavno, zato je rojstvo dvojčkov poseben dogodek, ki so ga v živalskem vrtu izjemno veseli. Pandici so predstavili v posebni stekleni škatli z ogrevano blazino, zaenkrat pa bosta ostala skrita pred pogledi javnosti. Obiskovalcem ju bodo predstavili šele ko bosta lahko hodila in bosta bolj navajena na vrvež.

Populacija pand se v naravi počasi a vztrajno veča, tudi zaradi truda kitajske vlade. Konec 70ih let jih je bilo v naravi le še približno tisoč, zdaj pa se je ta številka že skoraj podvojila na 1864 primerkov. Poleg v naravi živečih živali jih skoraj 400 živi v živalskih vrtovih po svetu.