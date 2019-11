Dve ogromni pleskavici, ocvrti čebulni obročki, majoneza, slanina – 6 kilogramov in 10 tisoč kalorij. Foto: Reuters

Restavracija s hitro prehrano Chris Steaks and Burgers je po svojem ogromnem, več kot 6-kilogramskem hamburgerju v Bangkoku slovela že dolgo, v internetno senzacijo pa so jo spremenili lokalni vlogerji, ki so drug drugemu začeli postavljati izziv, v katerem naj bi orjaka, obloženega z ocvrtimi čebulnimi obročki, slanino in majonezo, pospravil en sam človek.

V restavracijo vsak dan prihajajo novi izzivalci, ki si želijo pospraviti velikanski hamburger. Foto: Reuters

Ko je lastnik restavracije Komdech Kongsuwan videl, kakšna senzacija postaja najobilnejši obrok na meniju, se je odločil popestriti tekmovanje – junaku, ki bi mu bo uspelo ogromen hamburger, ki ima kar 10.000 kalorij, pojesti v manj kot devetih minutah, ponuja nagrado v višini 10 tisoč tajskih bahtov (297 evrov) – en baht za vsako kalorijo.

Kongsuwan, ki trdi, da gre za največji hamburger v državi, si je tekmovanje zamislil po tem, ko je podvig uspel trem njegovim strankam. Odkar je v igri nagrada, skozi vrata njegove restavracije vsak dan prihajajo novi izzivalci, ki skušajo v omejenem času opraviti z orjaškim hamburgerjem, znanim kot 6-kilogramski burger. Za verzijo z govejim mesom je treba odšteti 74 evrov, za burger s svinjsko pleskavico pa 104 evre.

Lastnik restavracije ob povečanem zanimanju dodaja, da ne želi, da stranke k njemu prihajajo samo zaradi izziva: "V prvi vrsti si želim, da ljudje uživajo v hamburgerju. Poleg tega me je strah, da bi se kdo zadušil. Stranke, ki se odločijo za izziv, zato vsakič znova opozorim, naj bodo previdne."