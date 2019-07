"Potrošnica, ki je želela ostati neimenovana, je na spletu kupovala vstopnici za koncert v Ljubljani … Kliknila je na viagogo.com, ki ji ga je pri iskanju Google vedno ponujal med prvimi zadetki. Šele takrat, ko je že plačala, je ugotovila, da je vstopnici kupila pri preprodajalcu. Na vstopnicah je pisalo, da jih je prvotno kupil nekdo v Španiji. Za vstopnico, vredno 35 evrov, ji je Viagogo zaračunal 45,01 evra ..." - tako zveni ena izmed izkušenj s tem spletnim ponudnikom, o spornih praksah katerega smo letos že obširno poročali na naši spletni strani.

Iskalniku Google so pri Viagogo plačevali ogromne zneske, da kupec, ki išče vstopnice za največje glasbene in športne dogodke, najprej naleti na njihovo stran.

Že lani je več organizacij iz sveta glasbe in športa na Google naslovilo odprto pismo, v katerem so ameriško podjetje pozivali, da prepreči sporne prakse. Prav tako so se zganili državni organi za varstvo konkurence in trga ter Viagogo spravili na sodišče, saj so mu očitali, da krši zakon o varstvu potrošnikov.

Ko boste brskali za vstopnicami, ponudnik Viagogo ne bo nič več prednostnimi zadetki. Foto: Reuters

Pri Googlu pa so se zganili šele zdaj. "Ko ljudje uporabljajo našo platformo kot pomoč pri iskanju in nakupu vstopnic, hočemo biti prepričani, da bodo imeli zaupanja vedno izkušnjo. Zato imamo stroga pravila in sprejmemo potrebne ukrepe, kadar jih kateri od naših oglaševalcev krši," njihovo izjavo povzema BBC.

Suspenz pomeni, da Viagogo ne bo mogel več plačevati za to, da se bo njihova spletna stran pojavila na vrhu Googlovih iskalnih zadetkov po vsem svetu.