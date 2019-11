LiLou po letališču paradira "okrašena" s pilotsko kašo in nalakiranimi "nohti". Foto: Reuters

Petletna pujsa LiLou se skupaj s svojo lastnico Tatyano Danilovo s pilotsko kapo na glavi in z rdeče nalakiranimi parklji sprehaja po terminalih letališča v San Franciscu, pricaplja do čakajočih potnikov, jih pozdravi z dvigom tace, nato pa jih zabava z igranjem na svoj miniaturni otroški klavir - vse. da jih razvedri in jim misli odvrne od potovanja, ki jih čaka.

"Ljudem je zelo všeč, če jim nekaj odvrne misli od potovanja, od rutine, ne glede na to, ali potujejo službeno ali gredo na počitnice. Vsi se je zelo razveselijo, ob pogledu nanjo za trenutek postanejo in si mislijo: 'Oh, to je pa res čudovito,'" razlaga LiLoujina lastnica Tatyana. "Še nikoli nisem videla prašiča na letališču. Pa še trike pozna, kot pes," ob tem od veselja zacvili osemletna Katie Schroeder.

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

"Ne dotikajte se je od zadaj!"

Potniki lahko živali, tudi LiLou, večinoma tudi pobožajo, le da je pri prašičih treba biti še bolj pozoren. "LiLou je zelo dobro socializirana, navajena je ljudi. Ko maha z repom, lahko vidiš, da je vesela. Ampak še vedno je plenilska žival, še vedno ima določene instinkte," opozarja Danilova in dodaja, da se prašičem ni nikoli dobro približati od zadaj: "Trudimo se, da za njo ni nikogar, da se je od zadaj ne more nihče dotakniti."

"Sicer je pa zelo radovedna. Prašiči imajo inteligenco triletnega otroka. Zato jih je treba ves čas stimulirati in skrbeti, da jim ni dolgčas. Zato prostovoljstvo ter obiskovanje ustanov in javnih krajev zanjo pomeni dodstno stimulacijo čutov, s tem pa tudi inteligence," pojasnjuje lastnica.

Cilj programa: zmanjšati stres med potniki

Jennifer Kazarian, ki na letališču skrbi za dobro počutje gostov, pojasnjuje, da je pujsa le ena izmed živali, ki skrbijo za dobro voljo potnikov - med njimi so tudi psi različnih pasem in velikosti. "Ko smo začeli izvajati ta živalski program, je bil naš osnovni cilj zmanjšati stres med potniki. A izkazalo se je, da se je med potniki in živalmi ustvarila posebna vez, kar je res neverjetno," je razložila.