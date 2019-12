Za nekaj kač, tudi kraljevo kobro, skrbi kar sam, na gasilski postaji. Foto: Reuters

"Ostati moram miren, a hkrati pripravljen," pojasnjuje 50-letnik, le trenutek preden s strehe potegne kar pet metrov dolgo kačo. V svojih 16 letih je ulovil več kot 10.000 kač, zaradi česar so ga prebivalci tajske prestolnice razglasili za profesionalnega lovilca kač.

Pinjo Pukpinjo je za Reuters pojasnil, da letno ulovi približno 800 kač. Čeprav gre večinoma za nestrupene vrste, predvsem pitone, je njegovo delo zelo nevarno. "Kača je močna žival. Zaradi močnih čekanov je lahko že ena napačna poteza usodna," pojasnjuje. "Ne priporočam vam početi tega, saj je nevarno," šaljivo dodaja.

Foto: Reuters Pinjo Pukpinjo letno ulovi več kot 800 kač. Foto: Reuters Pinjo Pukpinjo - profesionalni lovilec kač. Foto: Reuters Nekaj popopolnoma vsakdanjega je, da iz kletke potegne večmetrsko kačo. Foto: Reuters

Kače se zadržujejo v podzemnih kanalih, v tajske domove pa vstopijo skozi vrtove ali straniščne školjke. V letu 2018 so tajske oblasti prejele kar 37.000 nujnih klicev zaradi kač v stanovanjih. "Navdušena sem nad njegovimi spretnostmi – z golimi rokami je zgrabil neverjetno veliko kačo in jo spravil v majhno vrečo," razlaga 60-letna Janpen Jarudeča, ki jo je doma obiskal večmetrski piton.

Ulovljene kače Pukpinjo preda inštitutu, da plazilce preučijo in ustvarijo protistrup, pozneje pa za nekatere skrbi kar sam, na gasilski postaji. Nekaj popolnoma vsakdanjega je, da iz kletke prinese kraljevo kobro in jo nahrani. V želji, da bi kače približal ljudem in jih podučil o delu z njimi, bangkoški heroj v prostem času pripravlja tudi predavanja. "Ta služba me osrečuje in daje občutek, da sem 'superheroj' – skrbim za ljudi, ki so v nevarnosti, hkrati pa se ukvarjam z meni zelo ljubimi živalmi," je dodal.