Tekmovalke menijo, da so bile nagrade povsem neprimerne. Foto: AP

Igralke na OP Asturije so pisale lokalni zvezi za skvoš in se nad incidentom pritožile.

Zmagovalka tekmovanja Elisabet Sadó je za BBC povedala, da je čas, da se stvari spremenijo. Sadóvi so za nagrado izročili pokal in vibrator. Drugo-, tretje- in četrtouvrščene pa so za nagrado dobile elektronsko pilo za stopala oz. vosek za odstranjevanje dlak.

"Zelo presenečene smo bile, šokirane. Menimo, da so to izredno seksistične nagrade," je povedala Sadóva. "Hotele smo to pojasniti vsem, ker mislimo, da so športnice deležne veliko diskriminacije, zato se stvari morajo spremeniti."

Ženske so nagrade poslale lokalni zvezi skupaj s pisno pritožbo, zveza pa je nemudoma ukrepala. Predstavniki kluba Squash Oviedo, ki je dogodek organiziral, so zaradi incidenta že odstopili.

"Verjetno so s temi nagradami hoteli biti zabavni ali drugačni," ugiba Sadóva, ki je zadovoljna, da je dogodek v Španiji sprožil javno razpravo o seksizmu v športu. "Mislim, da je pomembno, da se začnemo o tem pogovarjati in da se sprejmejo določeni ukrepi, da se lahko ženske normalno ukvarjamo s športom."