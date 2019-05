Na posnetku, ki so ga posneli z dronom, je dobro viden da Vincijev obraz, ki ga je Gambarin med velikonočnimi prazniki zaoral v zemljo na še neposejanem polju na kmetiji svojih staršev.

Omaggio a Leonardo, 'dipinto' su campo Performance di Dario Gambarin con trattore su 27mila metri terra https://t.co/mGDpVsHRK5 — Mirko (@Mirko_Contin) April 25, 2019

Umetnik je prepričan, da bi bil portret Da Vinciju všeč. "Njegov način razmišljanja me je vedno navduševal bolj kot njegova umetnost," je povedal Gambarin, ki se je s tovrstno umetnostjo izkazal že v preteklosti.

Julija leta 2017 je na polju zoral 25.000 kvadratnih metrov površine, nato pa na zemljo s traktorjem narisal črte, ki so predstavljale portret ruskega predsednika Vladimirja Putina. Gambarin je voditeljev portret, ki je bil dolg kar 135 metrov, izdelal pred srečanjem skupine držav G-20, ki je nekaj dni kasneje potekalo v Nemčiji.

Marca istega leta se je z izdelavo podobe rimskega Koloseja poklonil 60-obletnici Rimske pogodbe - mednarodnega sporazuma, s katerim sta bili ustanovljeni Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za jedrsko energijo in so jo 25. marca leta 1957 podpisali Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija.

Na italijanskem podeželju je leta 2015 nastal tudi velik portret nekdanjega kubanskega voditelja Fidela Castra, ki se je raztezal čez 27.000 kvadratnih metrov, ob 50-obletnici smrti nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja je Gambarin izdelal njegov portret, s tovrstnim poklonom pa se je leta 2013 lahko pohvalil tudi papež Frančišek.

Gre za t. i. land art oziroma krajinsko umetnost kot umetniško gibanje, pri katerem je umetniško delo neločljivo povezano s krajino. Umetniki uporabljajo naravne materiale, kot so zemlja, kamen, les in voda.