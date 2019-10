Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je po opravljeni študiji sporočila, da se je ob manjši količini užitega alkohola med letoma 2003 in 2016 opazno povečala pričakovana življenjska doba. Ta zdaj znaša 68 let za moške in 78 za ženske.

"Uničujemo kliše Rusije," je dejala strokovnjakinja WHO Carina Ferreira -Borges in s tem namignila na tradicionalno visoko raven uživanja alkohola v primerjavi z drugimi državami.

Po mnenju strokovnjakinje je to posledica različnih političnih ukrepov. Rusija je namreč uvedla minimalno ceno alkohola, višje davke in prepovedala prodajo alkohola ponoči.

Čeprav stopnja uživanja alkohola v Rusiji ostaja med najvišjimi na svetu, je lahko država zdaj vzor za druge s podobnimi težavami, je dodala Ferreira - Borgersova.

Rusi so leta 2016 tako na primer spili manj alkohola kot Nemci, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rusi so leta 2016 zaužili 11,7 litra alkohola na osebo, medtem ko je povprečen Nemec zaužil 13,4 litra alkohola. Številke predstavljajo čisti alkohol. Pol litra piva ima na primer skoraj 20 gramov alkohola.

