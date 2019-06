Predsednika sta lani pred Belo hišo skupaj posadila hrast. Foto: EPA

"Poslal bom drugo, to ni drama," je razložil Macron in se pošalil, da "drevo ni preživelo, ker je bilo očitno podvrženo strožjemu režimu". Hkrati je zavrnil vsa ugibanja, da posušeno drevo simbolizira slabšanje odnosa med državama, ki so se od lanskega srečanja precej ohladili. "Ne more se videti simbola v nečem, kjer ga ni," je kritično dejal Macron.

Pred kratkim je namreč v javnost prišla novica, da se je hrast, ki sta ga lani na travniku pred Belo hišo v znak prijateljstva med narodoma posadila predsednika, posušil. Ob obisku ga je Macron v ZDA pripeljal iz Francije.

"Pred 100 leti so se ameriški vojaki borili v Franciji, v gozdu Belleau, kjer so branili našo svobodo. Ta hrast (moje darilo za Donalda Trumpa) bo v Beli hiši spominjal na vezi, ki nas povezujejo," je aprila lani na Twitterju zapisal francoski predsednik.

Že nekaj tednov po Macronoverm obisku Bele hiše so sicer ameriški mediji poročali, da je drevo, ki sta ga predsednika posadila na južno trato Bele hiše, izginilo, ostala pa je le zaplata posušene trave.

V Trumpovem uradu so pojasnili, da so morali drevo znova izkopati in ga dati v karanteno, da bi se izognili prenašanju parazitov in okužb, kot predvideva zakonodaja.