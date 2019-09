Za udobje živali je potrebno ustrezno poskrbeti. Foto: EPA

Pravilo je del obširnega novega zakona za zaščito pravic živali in hišnih ljubljenčkov. Poleg pomanjkanja gibanja je po novem kazniva tudi pomanjkljiva skrb za prehrano in zdravje živali ter vsakršna oblika nasilja nad njimi. Za kršitve so predvidene precej visoke kazni po več tisoč evrov, ki naj bi lastnike psov in drugih živali odvrnile od povzročanja nepotrebnega trpljenja.

Živali so zavestne

Prvo takšno prepoved v Avstraliji je v deželnem zboru predlagal lokalni minister za javne in komunalne zadeve, saj "je treba v sodobni družbi upoštevati tako psihično kot fiziološko stanje živali in jim zagotoviti osnovno udobje". Neredno sprehajanje psov in zapiranje živali v premajhne kletke in ograde po besedah predlagateljev predstavlja kršitev teh osnovnih pravic živali.

Čeprav je v zakonu podrobno opisana minimalna skrb za najpogostejše domače živali, zakon zahteva ustrezno skrb za vse živali, upoštevajoč njihove potrebe. Foto: AP

Osnova zakona je predpostavka, da imajo živali zavest in resnično vrednost ter jih je treba zaščititi. Poleg že omenjenih kazni zaradi slabe skrbi za živali, bodo prebivalci Canberre po novem lahko brez pravnih posledic poškodovali tujo lastnino ob sumu kršenja pravic živali, če bodo te na primer zaprte v vročem avtomobilu.

Na boljšem bodo tudi divje živali, ki jim zakon določa nove pravice in zaščite. Med drugim bo treba po novem vsako prometno nesrečo, v kateri bo udeležena divja žival, v roku dveh ur prijaviti in poskrbeti za morebitno veterinarsko oskrbo prizadete živali. Organizacije, ki se bojujejo za pravice živali, so zakon pozdravile kot revolucionaren in se zavzele za sprejetje podobne zakonodaje na zvezni ravni.