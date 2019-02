Koliko ste si jih že privoščili? Foto: BoBo

Statistični urad (SURS) ob različnih praznikih vedno poskrbi za zanimivo in zabavno statistiko. Pred pustnimi dnevi so se pozabavali tudi s statistiko, povezano s temi norčavimi dnevi.

Ugotovili so, da smo v Slovenijo od januarja do novembra lani uvozili za skoraj 10 milijonov evrov prazničnih, karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo (vključno s čarovniškimi triki in podobnim), izvozili pa jih za nekaj več kot 2,5 milijona. Glavna trgovinska partnerica za tovrstne artikle je bila Italija: iz te države smo namreč uvozili za skoraj 4,5 milijona evrov karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo (ali 45,2 odstotka celotnega uvoza tovrstnih izdelkov), izvozili v omenjeno državo pa smo jih za nekaj več kot milijon evrov (ali 43, 3 odstotka celotnega izvoza tovrstnih izdelkov).

Vrednost uvoza karnevalskih in drugih izdelkov za razvedrilo (vključno s čarovniškimi triki in podobnim) je v vseh letih od 2000 naprej močno presegala vrednost izvoza.

Katera je vaša najljubša pustna maska? Foto: BoBo

Pusti, Kurenti in Krofi

Obstajajo tudi priimki, ki nas spomnijo na pust. 1. januarja lani je bilo v Sloveniji tako 356 prebivalcev s priimkom Pust, 316 se jih je pisalo Kurent, 38 pa Krof. Največ prebivalcev Slovenije s priimkom Pust je živelo v osrednjeslovenski statistični regiji (138; ta priimek je bil na 648. mestu po pogostnosti). Največ prebivalcev Slovenije s priimkom Kurent je na omenjeni datum živelo v osrednjeslovenski statistični regiji (184; ta priimek pa je bil na 452. mestu po pogostnosti), v podravski statistični regiji, kjer so kurenti doma, pa se je pisalo Kurent le deset prebivalcev.

Brez krofov ni pusta. Koliko nas stanejo pustni krofi?

Cene krofov v trgovinah spremlja SURS samo skupaj z drugimi podobnimi izdelki (pekovski in slaščičarski izdelki), zato povprečne cene krofa ne morejo navesti. Ponudili pa so cene najpomembnejših sestavin za pripravo krofov:

Sestavina Cena v evrih pšenična moka (kg) 0,66 trajno polnomastno mleko (l) 0,74 10 kosov jajc 1,67 jedilno olje (l) 1,4 beli sladkor (kg) 0,83 džem (kg) 5,6 kuhinjska sol (kg) 0,69 limone (kg) 2,07

Po pustu post

Po pustnem torku pride pepelnična sreda, s katero se začne za kristjane 40-dnevni post, to je čas pred veliko nočjo, v katerem se omejujejo pri uživanju hrane, zlasti mesa. Zato nekaj statistike o mesu. Prebivalec Slovenije je v letu 2017 porabil za prehrano 93 kg mesa. Stopnja samooskrbe s svežim mesom (in predelanimi mesnimi proizvodi) od 2000 do 2017 ni bila nikoli 100-odstotna. V Sloveniji smo najbolj samooskrbni s svežim konjskim in perutninskim mesom (obe omenjeni vrsti mesa izvažamo), najmanj samooskrbni pa smo s svinjino (v 2017 smo je pridelali v Sloveniji le 38 odstotkov).