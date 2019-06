Foto: Val 202

Pa poglejmo poletni razpored.

10.–14. junij: Andrej in Miha (+ Uršula Zaletelj in Lovro Štanta )

Začetek uvodnega tedna Poletja v dvoje bo v znamenju finalne epizode tretje sezone radijske veseloigre Pot v raj. Od srede do petka pa Živooke©. Razen v petek, ko sledi odgovor na vprašanje, zakaj Andrej Karoli in Miha Šalehar v predsezoni raje delata, kot da bi za davkoplačevalski denar dopustovala na Rodosu. V goste pa pridejo Jadranka Juras, Maja Keuc in Okustični.

17.–21. junij: Anja in Maj

Anja Hlača Ferjančič in Maj Valerij bosta pripravila posebno izdajo Globalne vasi: Slovenija, (tudi) moja dežela! Pogovarjala se bosta s športniki, glasbeniki in preostalih vrst posebneži, ki so sicer rojeni v tujini, a so za svoj dom – po takšnem ali drugačnem naključju – izbrali Slovenijo.

24.–28. junij: Tadej in Uršula

Uršula in Tadej kot hišna Jezikalca ter iskalca vseh (ne)mogočih likov bosta v Poletju v dvoje križala petek in soboto. Pomanjkanju kilogramov navkljub obljubljata težo brez teženja.

Skok v poletje z Anjo Hlača Ferjančič in Majem Valerijem med 17. in 21. junijem. Foto: Val 202

1.–5. julij: Maruša in Mitja

Maruša in Mitja. Prva je navdušenka nad tehnologijo in pridevnikom tehnološki, drugi ima do sodobnih načinov uporabe tehnologije zmerno do pretežno odklonilen odnos. Obetajo se debate na temo "brez". Brez česa vse ljudje živijo? Pametnega telefona? Spleta? Plastike?

V tednu pred rojstnim dnem Vala 202 pa se pridružite pogovornim večerom na radijskem dvorišču, vsak večer, od 10. do 14. junija, ob 20.00.

Ponedeljek, 10. junij: Frekvenca X: 50 let po velikem koraku za človeštvo

Siva, pusta, kraterjev polna, a vseeno navdihujoča – Luna. 50 let bo, odkar je Neil Armstrong kot prvi človek pustil svojo sled na našem edinem naravnem satelitu.

Torek, 11. junij: Odbita do bita: Trije odbiti novinarji, tri odbite teme!

Odbita do bita nenehno opozarja na težave družbenih omrežij, sporočilo zadnjih let je jasno: zapustimo korporacije, ki prodajajo naše podatke, širijo nepreverjene informacije in vdirajo v zasebnost. Kaj pa potem? Kam naj gremo? Lahko poiščemo enostavno, privlačno in hkrati varno alternativo?

Sreda, 12. junij: Žoga je okrogla: Nogomet za vse čase

Osrednja tema športnega pogovornega večera bo sveže končana nogometna sezona s poudarkom na slovenski reprezentanci. Slovenija namreč junija igra pomembni kvalifikacijski tekmi proti Avstriji in Latviji, končane bodo že tekme v preostalih skupinah, sklenila pa se bo tudi Liga narodov.

Četrtek, 13. junij: Gost: Leon Magdalenc , v resnici optimist, poln energije

Leon Magdalenc pravi, da nima časa za pisanje knjig, a jo je ob šestdesetem rojstnem dnevu vseeno izdal. Je avtor več kot tisoč člankov o medijih, trener komunikacijskih veščin, novinar, voditelj. Sam se opiše – optimist, poln energije, drugačen, "prodajam, podajam in navdušujem ljudi".

Petek, 14. junij: Toplovod: 30-letniki ob 30-letnici

Leta 1989 so se zbirali v podporo četverici in za človekove pravice. Tone Pavček je takrat na Kongresnem trgu prebral Majniško deklaracijo. Istega leta so bile razpisane večstrankarske skupščinske volitve. Janez Drnovšek je bil izvoljen za člana predsedstva SFRJ-ja. In, ne nazadnje, pred 30 leti je padel Berlinski zid.