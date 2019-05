Čemerna mačka je poginila v starosti sedem let. Foto: EPA

Mačka, ki so jo lastniki poimenovali Tardar Sauce, je poginila v torek zaradi zapletov, ki so se pojavili po vnetju sečil, so sporočili njeni žalujoči lastniki in dodali, da je bila stara sedem let. "Umrla je mirno v torek zjutraj, doma, v naročju svoje mame Tabithe," še piše v objavi na Instagramu. Spomnili so, da je mačka v težkih časih pomagala milijonom ljudi in jih spravila v dobro voljo, ter izrazili prepričanje, da bodo njeni oboževalci ohranjali njen duh pri življenju.

Zaslovela že kot mladiček

Mačka je zaslovela leta 2012, ko so se na spletu pojavile fotografije njenega zlovoljnega izraza, zaradi česar se je je hitro prijel vzdevek Grumpy Cat (Čemerna mačka). Poseben mačji izraz pa ni bila posledica njenega počutja, ampak mačje pritlikavosti, je po poročanju BBC-ja pred leti pojasnila njena lastnica Tabitha Bundesen.

Čemerna mačka je prepotovala ves svet in se večkrat pojavila na televiziji, leta 2014 je bila celo zvezda svojega božičnega filma. Na družbenih omrežjih ima več milijonov sledilcev.

Mačka, vredna več milijonov

Tabitha Bundesen je sicer nekoč delala kot natakarica, a je že po nekaj dnevih, ko je Tarder Sauce zaslovela na spletu, dala odpoved. Čeprav vrednost mačke ni znana, nekateri ocenjujejo premoženje njenih lastnikov na nekaj milijonov dolarjev. Med drugim so lani dobili tožbo zaradi kršenja avtorskih pravic in prejeli odškodnino v vrednosti 710.000 dolarjev.