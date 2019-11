Ogromen trampolin – po navedbah članov Dunking Devilsov naj bi šlo celo za največji trampolin na svetu – je v celoti slovenska zamisel, ki se je v glavah članov akrobatske ekipe porodila že pred leti. Izvirno idejo, ki je zajemala postavitev mreže med štiri mogočna drevesa, so nadgradili in izziv dvignili še stopničko višje. V želji, da bi svoje akrobatske vragolije ponesli v zrak, so fantje samostojno zasnovali in sestavili okvir iz aluminijastih stebrov, nato pa ogromno konstrukcijo s površino 150 kvadratnih metrov obesili z žerjava. Trampolin je bil tako od tal dvignjen 30 metrov, akrobate pa je odbijal še deset metrov višje.

Adrenalinska izkušnja je vse sodelujoče tako navdušila, da si želijo podoben izziv poleti 2020 izpeljati še v Ljubljani. Foto: Dunking Devils

"Občutek, ko tako rekoč lebdiš 40 m nad tlemi, od katerih te loči le nekaj tankih vrvic, spletenih v mrežo, je neopisljiv. Na začetku telo doživi šok, a se sčasoma privadi na nenehno gibanje žerjava in odbijanje mreže, ki valovi pod skoki akrobatov," je povedal Maks Veselko, ki je sodeloval pri izzivu. Razložil je še, da so morali vsakemu skakalcu pomagati vsaj štirje "odbijači", ki so ob vsakem skoku ujeli pristanek akrobata v mrežo in mu dodali svoj odboj pri naslednjem skoku.

Prostora za napake ni bilo

Gradnja trampolina je trajala dva dni, zanj pa so porabili 36 najlonskih zategovalnih trakov, 300 jeklenih vzmeti, 50 m verige in 50 m jeklenice. "Postavitev največjega trampolina na svetu je še en projekt, ki dokazuje, kaj vse lahko naredimo, če združimo moči in se povezujemo. Video, ki je plod slovenskega znanja, je terjal izjemno usklajenost vseh sodelujočih. Fantje so morali imeti 100-odstotno zaupanje, saj prostora za napake ni bilo," je po podvigu povedal idejni vodja Dunking Devilsov Domen Rozman.

Snemanje najnovejšega podviga Dunking Devilsov je potekalo v Sežani. Foto: Dunking Devils

Dunking Devils so se adrenalinskega podviga lotili v okviru svoje nove serije DD Squad. V spletni seriji, ki je na platformi YouTube zaživela pred slabim mesecem, so DD Squad postregli že z dvema epizodama, ki so ju pospremili tudi z utrinki s snemanj. Čeprav gledanost serije vztrajno narašča tudi na YouTubu, kratki izseki iz epizod žanjejo največji uspeh na trenutno najhitrejše rastočem družbenem omrežju TikTok. Izseki iz epizod in zakulisja so na TikToku zgolj v zadnjem mesecu dosegli že več kot 10 milijonov gledalcev.

Najnovejša adrenalinska izkušnja je vse sodelujoče tako navdušila, da si želijo podoben izziv poleti 2020 izpeljati tudi v Ljubljani. "Kot pravi naš moto: Obstaja ena prava smer. Navzgor,” je o obetih za prihodnost povedal Rozman.