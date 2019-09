Foto: BoBo

Loto kombinacija 69. kroga - 2, 9, 12, 16, 29, 31, 38 in dodatna številka 1 - ni prinesla novega milijonarja, tako da se je sklad za Sedmico pred nedeljskim žrebanjem povišal na 4,33 milijona evrov in je še korak bližje najvišji možni vrednosti Sedmice.

Ob bogati Sedmici se višata tudi sklada za 7 Plus in Lotko 6, ki znašata 1,36 milijon evrov oziroma 100 tisoč evrov. Vplačila pred današnjim žrebanjem so možna do 18. ure.

Žrebanje Lota si lahko ogledate danes ob 22.15 na 2. programu Televizije Slovenija.

Rekordni dobitek v igri Loto - 5 milijonov evrov vredno Sedmico - je 8. julija 2015 prejel igralec, ki je listek vplačal v Kopru. Pet milijonov evrov je sicer najvišja mogoča vrednost sedmice, razlika nad tem zneskom pa se razdeli med vse preostale lotodobitke. Predtem rekordnim dobitkom v Kopru je bila najvišja sedmica izžrebana januarja 2012, ko se je srečni dobitnik razveselil nekaj manj kot 4,9 milijona evrov.