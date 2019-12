Foto: Reuters

Gre namreč za Baby Rave, visokooktansko plesno zabavo za mlajše od štirih let, ki jo vsak mesec priredijo v Oaklandu v Kaliforniji. Baby Rave pa se od drugih dejavnosti za malčke razlikuje predvsem po tem, da ne poskuša ponuditi izobraževalno obogatene izkušnje.

Foto: Reuters

Zgolj zabava, ne učenje

"Gre zgolj za priložnost, da se lahko starši s svojimi otroki preprosto zabavajo," pojasnjuje organizatorka Nina Meehan, izvršna direktorica otroškega gledališča Bay Area, ki gosti te posebne rejvarske zabave.

Idejo zanje je dobila pred nekaj leti med potovanjem v Atlanto, kjer je naletela na medgeneracijski ples, navdušila je še svojega prijatelja didžeja E.T. Hazzarda in začela sta redno prirejati Baby Rave.

Zanj vlada tako veliko zanimanje, da so zabave razprodane vse do aprila 2020. Dojenčki do enega leta se jih lahko udeležijo brezplačno, za starejše otroke in njihove starše pa vstopnina znaša sedem dolarjev (6,30 evra).

Foto: Reuters

Nedeljsko jutro namesto sobotne noči

Mali "žurerji" in starši si nadenejo svetleče klobuke in neonska očala ter mahajo s pisanimi trakovi, ko se podajo na plesišče.

Na seznamu skladb se nikoli ne znajde nobena otroška pesem, niti na primer trenutna svetovna uspešnica Baby Shark ne. Brez prekinitve se vrtijo plesne uspešnice, v ritmu katerih so nekoč poskakovali starši malih gostov. "Tudi sam sem novopečeni starš, mi ne hodimo več toliko ven na nočne zabave kot smo nekoč. Zakaj tega potem ne bi potem počeli vsaj v nedeljo zjutraj," pravi didžej Hazzard, ki s seboj pripelje 20-mesečno hčerkico Daphne.

Salvador Ramos je reden gost z dveletno hčerko Lucio, že odkar je bila malčica stara šest mesecev. "Obožuje te zabave, imava se super. Greva ven ob koncu tedna, dobimo se z drugimi starši in preprosto uživamo v vzdušju," opisuje.