V četrtek so na sodišču okrožja Kent v zvezni državi Michigan pripravili tradicionalni Dan posvojitev, v okviru katerega so formalizirali 37 posvojitev oz., kot so zapisali na uradni Facebookovi strani okrožja, so 37 otrok "uradno in z ljubeznijo sprejele njihove nove družine". Tudi petletni Michael je ta dan uradno dobil novo družino.

Svojo srečo je želel deliti z vsemi svojimi prijatelji, zato jih je s pojasnilom, da "so vsi njegova družina", povabil na sodišče, da bodo lahko priča zadnji obravnavi. In prav vsi so prišli, ob koncu, ko je Michael uradno dobil starše, pa navdušeno zaploskali.

"Včasih so potovanja otrok do posvojitve zelo dolga, to so potovanja, ki pomenijo pravi čudež in ogromno spremembo za te otroke, včasih pa izzovejo tudi veliko podporo lokalne skupnosti - kot boste videli tudi danes, v Michaelovem primeru," je pred obravnavo dejala ena izmed tamkajšnjih sodnic, Patricia Gardner, in dodala: "Ves njegov vrtec je tukaj. Vsi mu sporočajo, da ga imajo radi, da ga podpirajo in da mu ne bodo ob strani stali le danes, ampak tudi v prihodnjih letih," je po poročanju krajevne televizijske postaje 13 On Your Side, ki je del mreže ABC, še dejala sodnica.

Malčki, "oboroženi" z miniaturnimi transparenti v obliki srčkov, so tako v družbi vzgojitelja zasedli pretežni del klopi, namenjene javnosti, dogodek pa so ovekovečili tudi zaposleni na sodišču in fotografije malčka, njegovih sošolcev, njegovih novopečenih uradnih staršev in odvetnika objavili na svoji strani na Facebooku.

Fotografije so nemudoma obšle svet in sprožile na tisoče pozitivnih odzivov - od najboljših želja malemu Michaelu in njegovim staršem do izrazov navdušenja nad solidarnostjo dečkovih sošolcev, številni pa so ob tem delili svoje posvojitvene zgodbe - ali pa zgolj izkoristili priložnost, da so svojim staršem znova sporočili, kako radi jih imajo.

"Morda je zanimanje za Michaelovo zgodbo dovolj velik dokaz, da so stvari, ki nas združujejo, mnogo večje od tistih, ki nas ločujejo," so ob tem zapisali na sodišču in dodali, da je petletnik, "ki nam je omogočil pogled na iskreno ljubezen", nevede vse naučil pomembne lekcije.