Na vrhu pavilijona Štirih žensk Hollywooda je še pred kratkim kraljevala Marilyn Monroe. Foto: AP

Kip ikonične filmske igralke Marilyn Monroe je stal na vrhu pavilijona "Štirih žensk Hollywooda", ki ga sestavljajo skulpture igralk Dorothy Dandrige, Anne May Wong, Dolores del Rio in Mae West.

Umetniško delo je namenjeno slavljenju žensk v filmu, Marilyn Monroe pa je bila na vrhu paviljona upodobljena v svoji ikonični pozi iz filma Seven Year Itch iz leta 1955, v kateri ji zrak iz talnih rešetk dviguje krilo.

Oblasti so sporočile, da so očividci videli moškega z nahrbtnikom, ki je splezal na paviljon, z žago odstranil kip s podstavka in nato izginil neznano kam. Kot so sporočili iz losangeleške policije, so storilca ujele tudi varnostne kamere, trenutno poteka analiza prstnih odtisov, aretiran pa ni bil še nihče.