Nezaželen pogled zraven rimskih znamenitosti. Foto: Pixabay

17 stojnic, ki stojijo ob znamenitostih kot so fontana Trevi, Pantheon, Španske stopnice in Piazza Navona bo premaknjenih, osem pa jih bo lahko nato še naprej postavljenih v okoliških ulicah, so sporočile rimske mestne oblasti.

Županja mesta Virginia Raggi je dejala, da so stojnice, ki ponujajo cel izbor drobnarij - od magnetkov, majic, skodelic, miniaturnih figuric znamenitosti in osebnosti od papeža Frančiška do Donalda Trumpa - neprimerne za "v prvo vrsto".

Španske stopnice. Foto: AP

Raggijeva si je za prepoved, ki je začela veljati s 1. januarjem, prizadevala že dalj časa. Pojasnila je, da je njihov cilj zaščititi dediščino Rima in zagotoviti varnost najbolj obiskanih znamenitosti. Kot je poročal britanski Guardian, dve stojnici sicer tudi danes še vedno stojita poleg fontane Trevi.

Visoke kazni za neprimerno vedenje

Rimske mestne oblasti že dlje časa skušajo odvrniti številne turiste od slabih navad in vedno znova uvajajo nove prepovedi. Lani poleti so tako sklenili prepovedati sedenje na vseh zgodovinskih spomenikih, med njimi tudi na Španskih stopnicah in vodnjaku ob vznožju stopnic.

Ljudi lahko v večnem mestu doleti globa do 400 evrov, če sedijo tam, se po mestu sprehajajo zgoraj brez, skačejo v vodnjake ali za seboj po zgodovinskih stopnicah vlečejo kovčke.

Preganjajo tudi nezakonite trgovce na ulicah in v Rimljane oblečene ljudi, ki služijo denar s fotografiranjem s turisti.