Dobro načrtovanje dopusta zahteva tudi razmislek o tem, koliko zdravil in katera bomo vzeli s seboj. Foto: MMC RTV SLO Foto: BoBo

Od enega poletja do drugega ljudje radi pozabimo na težave, ki jih lahko prinese ta letni čas, razmišlja strokovna vodja Zdravstvenega doma Koper in zdravnica družinske medicine, Ljubica Kolander Bizjak: "Imamo vedno isto število opečenih ljudi na soncu, ljudi, ki so pozabili piti, tistih, ki se v največji vročini ukvarjajo s težkimi fizičnimi dejavnostmi, ljudi, ki ne pazijo, kaj jedo, zato je velika tudi pojavnost drisk."

Dobro načrtovanje dopusta zahteva tudi razmislek o tem, koliko zdravil in katera bomo vzeli s seboj, izpostavlja Miha Vivoda iz Lekarne San Simon v Izoli. Poleg ustreznega zavarovanja in morebiti cepljenja je tu še tako imenovani železni repertoar, od zdravil za zdravljenje simptomov driske, torej rehidracijskih soli, do medicinskega oglja. "Ljudje kupijo tudi nekaj splošnega za zdravljenje bolečin, vročine, želodčnih težav in zaprtja," pravi.

V lekarni pogosto rešujejo zadrege kroničnih bolnikov z dolgotrajno terapijo. "Tukaj je zelo pomembno, da se ustrezno pripravimo, da preverimo, ali imamo prava zdravila in da jih imamo v pravih količinah." K sreči slovenske bolnike lahko razmeroma dobro oskrbimo, predvsem na račun e-recepta – pa tudi v sodelovanju z lečečimi zdravniki, pravi Vivoda in opozarja, da zdravniki antibiotikov razen v redkih in točno določenih primerih vnaprej ne bodo predpisovali.

"Moramo paziti, da ne gremo na sonce med 11. in 17. uro, zadržujmo se v senci. Tudi v senco prodrejo sončni žarki, zato se je tudi takrat treba namazati. Če govorimo pozimi o od litra do litra in pol tekočine za odraslega na dan, poleti to pomeni vsaj še liter več," še našteva zlata pravila. Vodo pa je treba ponuditi tudi otrokom, ki se še dojijo.