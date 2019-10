Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

V eni od avstrijskih klavnic na avstrijskem Štajerskem so v obdobju od 17. septembra do 22. oktobra dali v promet meso, ki je bilo namenjeno v kafilerijo, a tja ni prispelo, zato se preventivno izvaja umik vsega mesa, ki je v tem času prišlo iz te klavnice, je novinarjem v Ljubljani pojasnil generalni direktor uprave za varno hrano Janez Posedi.

"Šest tednov je tisto obdobje, za katero se ocenjuje, da je treba vse klavne polovice in meso umakniti s trga," je dejal. Skupno gre za 8.000 živali, ki so v tem času v klavnici končale pod noži, od teh je 18 spornih (meso 17 prašičev in ene krave).

Ker avstrijske oblasti nimajo dokazil, da je to meso končalo v prehranski verigi in ker ne morejo ugotoviti, kje so ti trupi oz. meso spornih živali, so se odločili za previdnosti ukrep.

Avstrijci molčijo o spornem mesu

Kdo vse je umaknil določene izdelke

V Sloveniji se je do zdaj za umik mesa in izdelkov odločilo devet ponudnikov, podjetja Spirala, Vigros, Domače mesnine, Pohorske mesnine, Peloz in TMI Košaki, Kmetija Janežič ter samostojna podjetnika mesarja Janko Sirc in Marko Žerak (Košaki TMI).

"Čeprav je uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin stopnjo tveganja označila kot nizko, smo se v Košakih s ciljem zagotavljanja maksimalne varnosti izdelkov za potrošnike odločili za ukrep odpoklica," je zadnji pridruženi na listi, Košaki TMI, sporočil javnosti.

Družba je odpoklicala osem različnih mesnih izdelkov – salam, klobas in zaseke. Podjetje kupce prosi, da kupljeno vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili kupnino in posredovali dodatne informacije, kupci pa se lahko obrnejo tudi na proizvajalca.

Ni nobenih dokazov, da bi te živali končale v prehranski verigi, umik se izvaja zaradi preventive. Posedi

Odpoklicani so izdelki: gozdarska salama (LOT: 276 in 277), zaseka 125g in 400g (LOT: 270, 280 in 291), goveja klobasa (LOT: 275, 287), francoska debela (LOT: 275, 280 in 287), francoska 400g (LOT: 275), francoska v kolobarju (LOT: 287), navadna klobasa (LOT: 287) in šunkarica (LOT: 277).

"Za odpoklic mesnih izdelkov smo se odločili preventivno, s ciljem zagotavljanja maksimalne varnosti za potrošnike. Od lipniške klavnice smo kupovali le prvovrstne surovine, pa tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je stopnjo tveganja označila za nizko," je povedal direktor Košakov, Marko Žerak.

Do zdaj je avstrijsko meso veljalo za zelo kakovostno, trg pa kot varen in visoko reguliran. Ne vem, kaj je šlo tokrat v Avstriji narobe. Njihove veterinarske službe so namreč zelo skope z informacijami in zaradi tega zdaj s trga umikamo izdelke, za katere sploh ne vemo, ali so kakor koli sporni. Košaki TMI

Posedi: Teh 18 živali najbrž ni prišlo k nam

Posedi, ki upa oz. ocenjuje, da k nam meso teh 18 živali ni prišlo, računa, da bo dokončen seznam slovenskih ponudnikov, ki so prejeli meso iz sporne klavnice, in ukrepi, ki so jih ob tem sprejeli, znan v sredo ali prihodnji teden.

Meso, ki je prišlo v Slovenijo in ki je imelo žige, je po zagotovilih Avstrijcev nesporno, je navedel in dodal, da se še ugotavlja, v kakšnih oblikah je meso iz omenjene klavnice prišlo v državo.

"Ocenjujemo, da nekega večjega tveganja za ljudi ni. Pri tem se opiramo na mnenje avstrijskih organov, ki so posredovali takšno informacijo," je dejal.

Prvi mož uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tem pojasnil, da zakol bolnih živali v EU-ju ni dovoljen, veterinar pa da mora biti pri zakolu prisoten.

"Veterinarsko-sanitarni pregled poteka tako, da se živali pred zakolom pregleda, veterinar je iz različnih razlogov prisotne tudi ob zakolu, potem pa imamo predpise, kaj je treba na klavni liniji pri določeni vrsti živali obvezno pregledati ... Če se kar koli ugotovi, npr. abscesi, spremembe na sklepih, spremembe na notranjih organih, ki jih pri kliničnem pregledu ne moreš ugotoviti, se to pač izloči," je dejal. Po njegovih pojasnilih je to odvisno od stopnje prisotnosti nekih sprememb, lahko se izločijo posamezni kosi živali ali celotne živali.

Avstrijci podatkov ne dajejo

Govoril je z direktorjem avstrijske pristojne oblasti za deželo Štajersko Petrom Wagnerjem, ki mu je pojasnil, da so bile v obratu vse živali pregledane in primerne za zakol. Podatka, kaj je bil pri posamezni živali razlog za izločitev mesa, nima, kolikor je razumel avstrijskega kolega, ga tudi ne bodo posredovali.

"Predvidevam, da abscesov, ki vsebuje bakterije, ali kakšne tvorbe, ki imajo parazite, nihče ne meče v prehrambne izdelke, ker to ni smiselno, ni dovoljeno in bi to vplivalo tudi na proizvod," je dejal.

Lastnik oz. odgovorna oseba omenjene avstrijske klavnice (po informacijah medijev je ta v Lipnici) je sicer v priporu, policija pa ugotavlja, kje je končalo sporno mesto, namenjeno v kafilerijo. Različic je več, klavniške odpadke bi lahko odložili na krmišča za divje živali, mogoča je predelava za hrano za živali, vendar vse to lastnik zanika, je še pojasnil Posedi.

Podjetje Lidl je iz preventivnih razlogov zaradi suma oporečnosti ene od surovin v izdelku iz prodaje odpoklicalo nekaj mesnih izdelkov proizvajalcev Mesarija Mlinarič in Josef Reiner GmbH & Co. Izdelki, ki so predmet odpoklica, so Naše nam paše domači ocvirki v masti, 450 gramov, z lot številkami 191107, 191135, 191199 in 191250, Grillmeister klobasa za pečenje, 360 gramov, z rokom uporabe do 2. 11. 2019 in lot številko 93855 ter Grillmeister klobasa za pečenje s sirom, 340 gramov, z rokom uporabe do 2. 11. 2019 in lot številko 93855. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo. Odpoklic se navezuje izključno na zgoraj navedene serije izdelkov. Preostali izdelki omenjenih dveh proizvajalcev, ki so na voljo pri podjetju Lidl Slovenija, niso zajeti v odpoklic, so še sporočili iz podjetja.