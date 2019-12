Na ZZZS-ju odgovarjajo, da so roki za izdajo odločb izredno kratki in da so kadrovsko podhranjeni. Po varuhovem mnenju pa to ne sme biti razlog, da so posameznikom kršene človekove pravice. Foto: BoBo

Gospa, njene podatke hranijo v uredništvu Radia Slovenije, je bila zaradi težav s hrbtenico dlje časa bolniško odsotna. Odločba zavoda za zdravstveno zavarovanje o bolniškem dopustu se ji je iztekla 12. dan v mesecu, čakala je novo, a je v predpisanem roku ni prejela: "Nato sem 15. v mesecu prejela odločbo z ZZZS-ja, v kateri pa je pisalo, da moram na delo 14. v istem mesecu, torej en dan nazaj. Nisem imela kritja. Nisem vedela, kako naj to rešim, naj vzamem dopust?"

Varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da so zaradi prepoznih odločb zavoda v stiski tako zaposleni kot tudi delodajalci: "Ljudje odhajajo v službo, čeprav so na bolniškem dopustu. Nato dobijo odločbo, da so vseeno na bolniškem dopustu ... Hkrati lahko pride do tega, da je človek v prekršku. Če ostane doma, je v prekršku, ker je odsoten brez opravičila."

Če ZZZS odločbe ne izda pravočasno, lahko ljudje, ki se zaradi bolezni ne morejo vrniti na delo, celo ves mesec ostanejo brez prihodkov. "Delodajalec mu ne more obračunati plače, ker nima osnove za izračun," doda Svetina.

Na ZZZS-ju pojasnjujejo, da je več kot 80 odstotkov odločb pravočasnih. Glede očitkov pa odgovarjajo, da so kadrovsko podhranjeni, saj jim primanjkuje najmanj deset zdravnikov. Tudi število bolniških dopustov se vsako leto povečuje, opozarja vodja področja za odločanje o pravicah Ana Vodičar: "V letu 2015 so imenovani zdravniki ZZZS-ja izdali 275.000 takih odločb. Lani je bila ta številka že 345.000 odločb." Varuh pravi, da tovrstnih izgovorov ne sprejema. Po njegovem gre za organizacijski problem, ki ga mora ZZZS rešiti v najkrajšem možnem času.