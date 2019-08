Tomislav Klokočovnik je trenutno v Bejrutu. Foto: BoBo

S prvim septembrom bo v beograjski bolnišnici Dedinje ustanovil šolo za minimalno invazivno kirurgijo. Trenutno je v Bejrutu, kjer svojo metodo uči tamkajšnje kirurge. Na UKC-ju pa pravijo, da odpovedi še niso prejeli in da je Klokočovnik uradno na bolniškem dopustu.

Po šestih mesecih utrujajoče negotovosti je bilo treba stanje prerezati, pravi Klokočovnik, zato je včeraj na UKC poslal pisne odpovedi. Trdi, da je ponudil vse možnosti, da bi denimo opravljal vse najtežje operacije, delal pogodbeno, imel svoj oddelek za neinvazivne posege, a "kljub našim večkratnim pogovorom tako z nekdanjim kot tudi sedanjim vodstvom nismo našli skupne točke, kar je žalostno za slovenske bolnike, ki ne morejo več dobiti nekaterih posegov".

Klokočovnik na bolniškem dopustu v Bejrutu

V UKC-ju pravijo, da pisne odpovedi niso prejeli, kako bodo ukrepali glede na to, da je med bolniško odsotnostjo v Bejrutu, pa za zdaj ni znano. Sicer pa so na tem oddelku letos izvedli 392 operacij, kar je 24 več kot lani v istem času. Izvedli so sicer 19 operacij manj na odprtem srcu, 32 več pa na perifernem ožilju, kjer so skrajšali čakalno dobo predvsem tistih, ki čakajo nedopustno dolgo.

V primerjalnem obdobju so se čakalne dobe za elektivne operacije na odprtem srcu podaljšale za približno 80 dni pri stopnji nujnosti hitro in za 90 dni pri stopnji nujnosti redno, za elektivne velike žilne operacije pa so se skrajšale z 270 na 180 dni za stopnjo nujnosti hitro in s 660 na 210 dni za stopnjo nujnosti redno. Do konca leta naj bi se še skrajšale.