Cepivo proti gripi je štirivalentno. Foto: Reuters

Svetovna zdravstvena organizacija je letos pozneje kot običajno določila sestavo cepiva proti gripi, zato se je cepljenje začelo šele novembra. Sezona gripe se običajno začne v drugi polovici decembra, največ ljudi pa zboli januarja in februarja. Za cepljenje torej ni prepozno.

Ondina Jordan Markočič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob tem poudarja: "Cepljenje priporočamo vsem. Gre za to, da je to pri nas eno od prehladnih obolenj, ki je najhujše. Še posebej obremenilno je za ljudi, ki imajo kronična obolenja, za starejše, za nosečnice,"

Za te ljudi je cepljenje pri osebnem zdravniku brezplačno. Letošnje cepivo je štirivalentno, ščiti torej pred štirimi tipi virusa, ki so bili lani najpogostejši. "Zanesljivost poznamo in jo vsako leto poudarjamo. Je približno 50- do 60-odstotna pri zdravih odraslih ljudeh"

Če zbolimo kljub cepljenju, bo potek bolezni blažji. "In pri kroničnih bolnikih običajno tudi prepreči hujše zaplete gripe, če so predhodno cepljeni," še poudarja. Zdravniki si želijo, da bi se proti gripi cepilo več ljudi. Pri nas je precepljenost med najnižjimi v Evropi ‒ lani se je proti gripi cepilo 4,5 % Slovencev.