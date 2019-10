Raziskavo so po smrti šestih otrok predčasno ukinili. Foto: AP

Raziskavo so ustavili lani po petih primerih mrtvorojenosti in eni zgodnji smrti novorojenčka. Nosečnice, ki so v raziskavi sodelovale, so vse privolile, da se njihova nosečnost nadaljuje v 43. teden.

"Menimo, da ne bi bilo etično, če bi raziskavo nadaljevali," so sklenili raziskovalci. Ne obstaja noben mednarodni konsenz, kako ravnati z nosečnostmi čez rok, čeprav na splošno velja, da obstaja povečano tveganje tako za mamo kot za otroka, če se nosečnost zavleče prek 41. tedna.

A ker je tveganje majhno, raziskave nosečnosti čez rok terjajo večje število žensk, da bi zagotovili statistično značilnost, poroča Guardian.

Švedska raziskava (Swepis) pod vodstvom univerzitetne bolnišnice Sahlgrenska v Göteborgu je zajela 10.000 nosečnic v 14 bolnišnicah. K raziskavi so povabili ženske v 40. tednu nosečnosti, nato pa jih naključno razdelili v dve skupini, pri čemer so porod sprožili bodisi na začetku 42. bodisi na začetku 43. tedna, razen če ni bil naraven.

Raziskavo so nato nenadoma ustavili oktobra lani, do takrat pa je bila zajeta le četrtina sodelujočih nosečnic. A že šest smrti je bilo dovolj, da so presodili, da je tveganje za ženske v 43. tednu nosečnosti preprosto preveliko. V skupini žensk, ki so jim porod sprožili v 42. tednu, ni umrl noben otrok.

Zadnja tovrstna raziskava?

O pomislekih glede raziskave je prva poleti poročala švedska televizija, a raziskovalci izsledkov raziskave niso želeli objaviti ali govoriti z mediji, dokler njihovo delo ne bi bilo objavljeno v zdravstveni reviji. A podrobnosti raziskave so navedene v doktorski nalogi enega izmed raziskovalcev, pred kratkim objavljeni na spletni strani univerze v Göteborgu.

Bolnišnica Sahlgrenska je zdaj sporočila, da bo glede na izsledke raziskave spremenila svojo prakso obravnavanja nosečnosti čez rok in ne bodo več čakali do dva tedna čez rok. Svojo prakso je spremenila tudi neka druga bolnišnica, ki je sodelovala v raziskavi in v kateri sta umrla dva otroka. Zdaj bodo sledile še druge švedske bolnišnice.

Jan Jaap Erwich, profesor porodništva na univerzi Groningen na Nizozemskem, je povedal, da je mogoče, da je bila raziskava Swepis zadnji poskus, da bi ugotovili točne posledice pozne nosečnosti. "Zdaj je zelo verjetno, da ne bomo nikdar vedeli, točno kakšna tveganja obstajajo, ker ne bo nihče več delal raziskave s toliko ženskami," je dejal.