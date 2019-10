Konoplja. Foto: BoBo

Večina izdelkov iz konoplje je sicer še vedno dovoljena, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Na trgovskih policah ostajajo moka, olje, čaj in celo vršički iz industrijske konoplje, ki ne vsebujejo več kot 0,2 odstotka THC-ja. Prepovedani pa so po novem vsi izdelki, ki vsebujejo koncentrate kanabinoidov, torej kapljice, smola in kozmetični izdelki.

Pridelovalci so na nogah, saj pravijo, da so konopljo sejali prav zaradi pridelave izvlečkov CBD-ja. "Želimo si boljše regulacije, ne pa črnega trga. Popolna prepoved bo pomenila nekaj drugega. Verjetno se bo razpasel tudi črni trg," pravi Katarina Simonič iz podjetja, ki prodaja kozmetične izdelke s konopljo.

Prepovedi nasprotuje tudi del stroke

Čeprav je v lekarnah še vedno na voljo magistralni CBD, prepovedi ostro nasprotuje tudi del stroke. Specialist javnega zdravja dr. Dušan Nolimal ne podpira prepovedi uporabe te učinkovine v prehrani in kozmetiki zlasti zato, ker je učinkovina dovoljena v zdravilih: "Ob tem, ko je Unija dovolila, da farmacevtska industrija trži zdravila s CBD-jem, pa si lahko mislimo, zakaj je to prepovedala pri prehranskih izdelkih in kozmetiki, ki naj bi domnevno manj ogrožali ljudi."

Številne evropske države uredbe ne upoštevajo

Tudi dr. David Neubauer s Pediatrične klinike Ljubljana, ki sodeluje z mednarodnim inštitutom za kanabinoide Icanna, meni, da je prepoved nesmiselna: "Gre za uredbo, ki prepoveduje trženje proizvodov oziroma živil, ki so se pojavili na evropskem trgu po letu 1997, kanabis pa je na različnih tržiščih že 5000 let. Poleg tega je kanabidiol nepsihoaktivna substanca. Ko smo uporabljali sintetični ali enomolekularni kanabidiol pri naših bolnikih, je bilo kar nekaj otrok, ki so lažje uporabljali kanabidiol različnih trgovskih znamk, če tako rečemo." Dodaja, da v številnih evropskih državah te uredbe niso upoštevali. Meni, da uredbe ni treba jemati tako dosledno in da se o tem lahko odloča vsaka država posebej.

Zastrupitve s pripravki, ki vsebujejo CBD

Na centru za zastrupitve so v zadnjih treh letih obravnavali deset primerov zastrupitve s pripravki, ki vsebujejo CBD. Med njimi sta bila tudi dva otroka. Znaki zastrupitve so med drugim slabost, bruhanje, motnje zavesti, zmedenost, motnje govora in vida, razbijanje srca, prehodna izguba zavesti. "V teh primerih je šlo najverjetneje za zastrupitev s THC-jem ali sintetičnim kanabinoidom, ki je bil dodan izdelkom, ki so jih bolniki običajno kupili prek spleta ali pa tudi v običajnih trgovinah," je povedal dr. Miran Brvar, predstojnik Centra za toksikologijo ljubljanskega Kliničnega centra. V večini primerov je težko ugotoviti, za katere izdelke gre, je še dodal dr. Brvar, saj ljudje pogosto ne želijo povedati, kje so izdelek kupili. Najverjetneje zato, ker so ga poiskali na črnem trgu ali kupili na spletu.