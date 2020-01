V Celju vse nared za začetek obnove in širitev bolnišnice

Prostori tretje največje bolnišnice v državi so povečini stari in dotrajani. Najstarejša stavba, v kateri opravljajo zdravstveno dejavnost, je celo iz leta 1887. "Niti v vseh sobah ni vode, imamo tudi sobe, kjer je po šest do sedem pacientov," je za Televizijo Slovenije povedal strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje Franc Vindišar. Novi prostori so tako več kot potrebni in po skoraj dveh desetletjih so le dočakali začetek gradnje.

"Zgradili bomo centralno stavbo etape ena, to pomeni nadgradnjo štirih nadstropij nad urgenco in še podaljšek proti ginekologiji," je načrte pojasnila poslovna direktorica celjske bolnišnice Margareta Guček Zakošek. Med pomembnejšimi pridobitvami bo tudi heliport, saj so v Celju trenutno največja bolnišnica, ki pristajališča za helikopterje nima. Kot je pojasnila poslovna direktorica helikopterji trenutno pristajajo na območju vojašnice.

Med pomembnejšimi pridobitvami bo tudi helioport, saj so v Celju trenutno največja bolnišnica, ki nima pristajališča za helikopterje. Foto: BoBo

Ko bo gradnja v celoti zaključena, bo to omogočilo tudi združevanje delovnih procesov.

"V novi organizaciji predvidevamo združevanje operativne dejavnosti, združevanje neoperativne dejavnosti, otroci bodo imeli svoje nadstropje, tako da bo področje precej bolj združeno," je pojasnil strokovni direktor.

Ker bo območje bolnišnice kmalu veliko gradbišče, bolnike ob tem opozarjajo, da bo na voljo manj parkirišč, zaprli bodo tudi nekatere vhode v stavbo. "Najpomembnejše je, da glavnina bolnikov in obiskovalcev, vsi tisti, ki so mobilni, ki prihajajo v bolnišnico, vstopa skozi glavni vhod, to je vhod nasproti Zdravstvenega doma," je povedala Margareta Guček Zakošek. Gradnja bo sicer potekala v štirih etapah, zaključek vseh del pa je predviden leta 2024.