Boljše plačilo programov, kjer so daljše čakalne dobe, bo zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer okoli 10 milijonov evrov. Z aneksom se zagotavljajo tudi sredstva za cepljenje in za začetek izvajanja pilotnega projekta optimizacije čakalnih dob, ki ga je že pred časom napovedal minister za zdravje Aleš Šabeder.

Letos so že izvedli pilotni projekt optimizacije čakalnih dob na področju ortopedije. S podobnim pristopom nameravajo nadaljevati tudi na drugih področjih, kjer so nedopustno dolge čakalne dobe.

Predlog akcijskega načrta za obvladovanje čakalnih dob za leti 2019 in 2020 je razdeljen na vsebine, ki pokrivajo področja financiranja v okviru splošnega dogovora, pa tudi dejavnosti, povezane s kakovostjo podatkov o čakajočih in čakalnih dobah, spremenjeno strategijo spremljanja podatkov na nacionalni ravni ter mrežo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, je v odgovoru na poslansko vprašanje v ponedeljek pojasnil minister.

Za povečan obseg zdravstvenih storitev pri skrajševanju čakalnih dob bi tako letos namenili dodatnih deset milijonov evrov. Za toliko so namreč razbremenili zdravstveno blagajno, ko so poslanci v torek potrdili vladno novelo o zdravniški službi, ki je povečala sredstva iz proračuna za financiranje specializacij in pripravništev zdravnikov in zdravstvenih delavcev.

Kot je v obrazložitvi predloga novele pojasnjeval sekretar na ministrstvu za zdravje Tomaž Pliberšek, je vlada dodatna sredstva iz proračuna namenila zaradi ugodnega finančnega položaja in za razbremenitev sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Plačilo dela specializacij in pripravništev gre namreč iz blagajne ZZZS-ja.