Direktorica inštituta bi lahko delala najdlje do konca leta 2017. Foto: BoBo

Da je zaposlitev generalne direktorice Onkološkega inštituta Ljubljana Štiblar Kisićeve v nasprotju z zakonodajo, sta lani v zapisnikih ugotavljala že inšpektorat za javni sektor in inšpektorat za delo. Z ugotovitvami inšpektoratov je ministrstvo seznanjeno, so pa glede te zadeve za mnenje zaprosili službo vlade za zakonodajo in državno odvetništvo.

Služba vlade za zakonodajo v mnenju pritrjuje ugotovitvam inšpektoratov, da je kljub imenovanju Štiblar Kisićeve za mandatno obdobje na čelo onkološkega inštituta treba upoštevati "celotno veljavno zakonodajo, ki se nanaša na zaposlovanje in upokojevanje ter se uporablja v javnem sektorju, zlasti tisto v času njenega imenovanja".

Glede na to, da je Štiblar Kisićeva v letu 2016 izpolnila upokojitvene pogoje, je bila sklenitev dogovora o nadaljevanju delovnega razmerja za eno leto edini način, da ji pogodba o zaposlitvi ni prenehala, ugotavljajo v službi. Ob tem pa opozarjajo, da bi se lahko ta dogovor podaljšal v skladu z zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela, a se to ni zgodilo. "Četudi bi bilo podaljšanje dogovorjeno, bi lahko delovno razmerje trajalo najdlje do 31. decembra 2017," so ugotovili in dodali, da bi svet zavoda moral že zdavnaj ravnati v skladu z zakonodajo v tem primeru.

Člana sveta opozarjala na nepravilnost

Na zapisnika inšpektoratov sta opozarjala tudi Ana Žličar in Peter Požun, ki ju je vlada v četrtek razrešila s sveta onkološkega inštituta. Minister za zdravje Aleš Šabeder je pred kratkim navedel, da se je odločil za menjavo, ker "že nekaj časa dobiva le informacije o notranjih nesoglasjih in kregarijah". STA je v četrtek poizvedoval pri ministrstvu, ali je že prejelo omenjeno pravno mnenje. Odgovorili so, da ne. V vladni službi so danes za STA pojasnili, da so pravno mnenje izdelali 21. novembra in ga takrat tudi poslali ministrstvu.

Štiblar Kisićeva je sicer pred kratkim dejala, da to zgodbo vidi kot pritisk. Poudarila je, da je ob svojem imenovanju člane sveta in vlado opozorila na to, da izpolnjuje pogoje za upokojitev. Hkrati pa od začetka lanskega leta varčevalni ukrep obveznega upokojevanja tudi ne velja več. Prav tako kot nekdanja sodnica trdi, da pri imenovanjih funkcionarjev mandat prevlada nad delovnim razmerjem. Njenim argumentom so se pridružili v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, v mnenju, ki ga je naročila, pa tudi Ciril Ribičič z inštituta za javno upravo. Tudi upravno sodišče je po njenih besedah v podobnem primeru že zavzelo podobno stališče.