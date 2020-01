Več plenic za bolnike z inkontinenco

V domu starejših Fužine trenutno biva 214 starostnikov, večina od njih uporablja inkontinenčne pripomočke. "Samo 40 od teh stanovalcev je takšnih, da nimajo težav z inkontinenco, to je 18 odstotkov," je za Televizijo Slovenija povedala direktorica Doma starejših občanov Fužine Bojanka Genorio.

Zdaj jim zdravstveno zavarovanje krije tri plenice na dan, po novem bodo imeli pravico do štirih. "Vsekakor je to zelo dobrodošlo. Če so stanovalci potrebovali pogostejše menjavanje ali pa že zaradi lastnega občutka želeli menjavo plenice, je bilo to povezano z dodatnim stroškom doplačila," je razložila direktorica.

Spremembo so pozdravila števila društva, ki so dolgo opozarjala na problematično omejitev. Foto: BoBo

Doplačati morajo tako za menjavo plenice kot za samo plenico. Da gre za nedopustno prakso in je treba število plenic povečati, so že dlje opozarjali številni. "To je zelo dobrodošla sprememba, ker je res skrajno nehumano, da ljudje nimajo na voljo dovolj plenic, glede na to, da vemo, kakšne so pokojnine," meni Biserka Marlot Meden iz združenja Srebrna nit.

Okoli 20 tisoč ljudi, ki ima težja zdravstvena stanja, kot so bolniki s cerebralno paralizo, tetraplegiki in paraplegiki, pa bodo imeli pravico do petih plenic na dan. Kot je pojasnil vodja oddelka za medicinske pripomočke pri ZZZS-ju Drago Perkič, je v Sloveniji več kot 80 tisoč oseb, ki potrebujejo vsaj en inkontinenčni pripomoček. Stroške širitve pravic na tem področju ocenjuje na 8 milijonov evrov.

Zdaj mora k spremembam dati soglasje še ministrstvo za zdravje, pravica do štirih oziroma petih plenic na dan pa bo začela veljati prvega junija.