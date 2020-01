Lanska in letošnja prejemnica naziva inženirka leta Dora Domajnko (levo) in Aida Kamišalić Latifić. Foto: BoBo

"Lahko ti vzamejo vse, razen znanja," je postalo njeno temeljno vodilo. Pridobivanje znanja jo je vodilo od begunskega centra in šole prek Prve gimnazije v Mariboru do Fakultete za elektrotehniko in informatiko na Univerzi v Mariboru, kjer je pozneje začela tudi svojo poklicno pot.

Že kot študentka je bila zelo dejavna, sodelovala je tudi v študentskem svetu, različnih komisijah in v senatu fakultete. Za uspešno raziskovalno delo je prejela priznanje fakultete in leta 2003 pridobila diplomo univerzitetne diplomirane inženirke. 11 let pozneje je z disertacijo na področju medicinske informatike postala doktorica znanosti s področja računalništva in informatike.

Kot raziskovalka se v zadnjem času ukvarja s tehnologijo veriženja blokov, kjer ima kot soizumiteljica registriran patent v Sloveniji in vloženo soavtorsko prijavo mednarodnega patenta.

Žirija izbora inženirka leta 2019 življenjsko zgodbo letošnje zmagovalke vidi kot navdih mladim, da sledijo svojim inženirskim sanjam – četudi so razmere, v katerih sanjarijo, zahtevne.

Na odločitev, katera od letošnjih 10 nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, so s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri žirije: letošnje in lanske nominiranke za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij in šolskih centrov Inženirke in inženirji bomo! ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora inženirka leta.

Mama dveh otrok je tudi članica ženske nogometne ekipe in članica pobude Ladies in Informatics, ki prispeva k oblikovanju dekletom prijaznega delovnega okolja na Inštitutu za informatiko. Foto: Andrej Križ

10 nominirank, štiri žirije

Med letošnje nominiranke so bile uvrščene še Ana Robnik, svetovalka za telekomunikacije in skrbnica raziskovalnih projektov v podjetju Iskratel; Barbara Bukvič, pooblaščena inženirka v podjetju IBE, Eneja Osterman, projektna vodja na področju energetskih rešitev v podjetju Interenergo, Kaja Zupančič, avtomatičarka v službi vzdrževanja tovarne v družbi Revoz, Katja Popović, razvojna inženirka v podjetju Gorenje Orodjarna, Mia Lesjak, tehnologinja v oddelku brizganja plastike v podjetju BSH Hišni aparati, Nika Mlinarič, letalska inženirka v podjetju AFormX, Nina Lah, vodja laboratorija za analizo delcev v družbi Lek, in Vildana Sulić Kenk, vodja razvojne skupine v podjetju Fotona.

Prva slovenska inženirka leta je lani postala Dora Domajnko.