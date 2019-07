Maketa Tiangonga 2 s priključeno dostavno ladjo Šendžov (na levi). Foto: טל ענבר

Kitajski mediji si sicer niso bili enotni, ali je laboratorij že vstopil v atmosfero, piše Slovenska tiskovna agencija. Časnik Renmin Ribao je ob navajanju kitajske vesoljske agencije poročal, da je večji del 10,4-metra dolgega plovila zgorel ob vstopu v atmosfero, manjši delci pa so padli na varna območja v južnem Tihem oceanu.

Časnik Global Times pa je prav tako ob navajanju vesoljske agencije poročal, da je Tiangong-2 še vedno v orbiti in da bo v atmosfero vstopil v prihodnjih urah.

Tiangong-2, kar v prevodu pomeni Nebeška palača, so v vesolje poslali septembra 2016 in je bil predhodnik kitajske vesoljske postaje. V laboratoriju sta dva kitajska astronavta leta 2016 bivala več kot 29 dni, kar je rekord za Kitajsko.

Prihodnja vesoljska postaja Tiangong (Nebeška palača) bo predvidoma opremljena s sočnimi paneli in bo imela še dva modula za znanstvene poskuse. Na 60-tonski postaji, ki bo krožila okoli Zemlje, bodo stalno nastanjeni trije astronavti, ki bodo opravljali biološke in mikrogravitacijske raziskave. Življenjska doba postaje bo okoli deset let.

Usoda Mednarodna vesoljska postaja (ISS), skupnega projekt ZDA, Rusije, Kanade, Evrope in Japonske, ki deluje od leta 1998, je po letu 2025 negotova. Kitajska bo imela takrat edino vesoljsko postajo, ki bo sicer precej manjša od ISS-ja – ta tehta 400 ton in je velika kot nogometno igrišče, še piše Slovenska tiskovna agencija.